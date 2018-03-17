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Экономика
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Молдове
17.03.2018

Список ста самых высокооплачиваемых вакантных мест составило Национальное агентство занятости населения.

Самую большую зарплату заплатит компания в области информационных технологий. Там ищут программиста, которому предложат 30 тысяч леев в месяц. Такая же зарплата ждет командира воздушного судна. Директора с окладом 20 тысяч леев ищет еще одна IT-компания. Столько же могут платить автослесарю в автосервисе. Кондитеру в столичном ресторане предлагают 12 тысяч леев ежемесячно.

По 10 тысяч леев готова платить строительная компания сварщику и строителю. Инженеру на предприятии готовы предложить восемь тысяч леев. Столько же может получать оператор в области коммуникации. Врача ждёт зарплата в размере семи тысяч леев.

По данным Национальное агентство занятости населения, замыкает рейтинг вакансия с ежемесячным окладом 6500 леев.


 
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