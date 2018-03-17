Плугару: В нашей стране иметь призвание политика – значит, лгать и заниматься интригами…

Состав парламента первого созыва был самым продуктивным в истории страны, уверен бывший министр национальной безопасности Анатол Плугару.

В интервью новостному порталу Noi.md депутат первого парламента рассказал, что ему никогда не нравилась политика, и он не жаждал получить высокую должность незаслуженно, как это происходит сегодня повсеместно.

«Я ушел из общественного пространства с чувством исполненного долга, довольно спокойно. Я решил уйти через год после того, как покинул сферы безопасности. Я ушел на военную пенсию, достигнув определенного стажа, и не хотел больше заниматься политикой, где царит бардак. На мой взгляд, в политику идут люди, не реализовавшие себя в другой области. Идти на помощь стране нужно тогда, когда она в этом нуждается. А у нас призвание политика означает лгать и заниматься интригами…», – поведал Анатол Плугару.

Бывший депутат вспоминает, что парламент первого созыва был самым представительным институтом для выражения интересов и воли народа, поскольку все депутаты пришли к власти в результате честной предвыборной борьбы в одномандатных округах. Тем не менее, Плугару сожалеет о том, что первый парламент, возможно, слишком быстро сдался перед лицом препятствий.

«Одной из наших ошибок была наивность – святая наивность молдаванина. Очевидно, что это был самый качественный законодательный орган. Сегодня в Парламенте вы не найдете ни одного деятеля культуры и науки! У нас были академики, доктора наук, руководители предприятий, люди с очень серьезной подготовкой. Мы были разными, но профессионалами. Своим окончательным продуктом мы превосходим все остальные парламенты. Другая ошибка в том, что подавляющее большинство, увидев, что мы застопорились, сказало: «давайте уступим место другим, более достойным, чем мы. Какая глупость!», – сожалеет сейчас Плугару.