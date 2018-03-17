«Случай Тэнасе»: Что стоит за перестановками в Минюсте?

После скандала с обнародованием телефонного разговора о «краже века» Александр Тэнасе покинул пост министра юстиции и объявил о намерении завершить публичную карьеру.

До сих пор всегда открытый для прессы и считающийся медийной персоной, он не только отгородился от журналистов, но и не посчитал нужным появиться на заседании правительства, на котором рассматривали его заявление об отставке. Эксперты предполагают, что просочившаяся в СМИ запись была не единственной, и является лишь частью возможных разоблачений. В то же время «случай Тэнасе» снова поднял на поверхность проблему телефонной «прослушки» и перехвата разговоров в Интернете, которая, согласно исследованиям неправительственных организаций, приобретает в Молдове все более широкий размах.

«Самая большая брешь была сделана Иланом»

Бывший председатель Конституционного суда (КС) и член Венецианской комиссии Совета Европы Александр Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 г., после реформы правительства. Ранее он уже занимал этот пост в период с сентября 2009 г. по май 2011 г. Объявление о намерении завершить публичную карьеру, подав в отставку, он сделал на своей странице в социальной сети в воскресенье 11 марта.

Накануне один из частных телеканалов опубликовал телефонный разговор, состоявшийся в 2015 году между предпринимателем Вячеславом Платоном и Александром Тэнасе, занимавшим в момент беседы должность главы КС. Платон впоследствии был приговорен по делу Banca de Economii к 18 годам тюремного заключения, а затем осужден еще на 12 лет по делу Moldasig и делу о попытке подкупа спецназовцев «Пантеры». В СМИ неоднократно появлялась информация о законопроектах и решениях, якобы продвинутых экс-министром в интересах Платона, однако Тэнасе всегда опровергал эти утверждения.

Основная часть 20-минутной беседы была посвящена краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Из разговора складывается впечатление, что собеседники состоят в приятельских, если не дружеских отношениях. Они обращаются друг к другу по имени – Саша и Слава. Платон пытается убедить Тэнасе, что к ограблению причастен бывший глава Национального банка Дорин Дрэгуцану, в руках которого были сосредоточены необходимые полномочия. Он утверждает, что у него есть конкретные доказательства причастности тогдашнего руководства НБМ к реализации преступной схемы. В ответ Тэнасе отмечает, что не особенно в это верит.

Разговор касался и ряда других моментов. В частности, Вячеслав Платон говорит, что за кражей миллиарда стоят политики, и на самом деле никто не ищет похищенные деньги. Он также высказался о роли мэра Оргеева Илана Шора в этом деле. «Что касается банков, это не могло быть сделано без политиков. Кражу возглавляли политики. Политики были главными. Конечно, на Илане лежит много вины, потому что он начал. Политики подключились уже ближе к концу. И они закрыли ситуацию. Но самая большая брешь, конечно, была сделана Иланом. Это точно», - заявил Платон. Он отметил, что, когда передал Шору 40% акций Banca de Economii, проблемные кредиты составляли 1 миллиард 250 миллионов, из которых около половины можно было погасить.

Одни сожалеют, другие приветствуют

Вскоре после опубликования разговора Александр Тэнасе написал в соцсети, что не считает его важным и не может быть уверен в его подлинности, поскольку беседа состоялась много лет назад и он не придал ей особого значения. В то же время он подтвердил, что знаком с Платоном с тех пор, как они были депутатами парламента, и общался с ним по телефону. «На самом деле содержание беседы в той части, которая относится ко мне, не раскрывает ничего интересного, кроме самого факта ее существования», - отметил Тэнасе.

Однако через некоторое время Тэнасе объявил, что уходит в отставку. Он заявил, что стал мишенью компании по очернению и нападок с электоральным оттенком. По его мнению, за этим стоят лица, чьи интересы затронуты последними инициативами Минюста в области правосудия. «Это в духе европейских ценностей, чтобы любая публичность должность работала, в первую очередь, на основе общественного доверия. Если доверие подвергается сомнению, даже по неуместным поводам, любая инициатива, какой бы хорошей она ни была, не приведет к нужному результату», - так объяснил Тэнасе свое решение об отставке.

Уже в понедельник председатель правительства Павел Филип принял отставку. Во вторник президент Игорь Додон подписал соответствующий указ. Если премьер поблагодарил Тэнасе за совместную работу и выразил сожаление по поводу решения об уходе, то глава государства его приветствовал, заявив, что «во власти стало на одного униониста меньше» и «было бы неплохо увидеть отставку всего состава правительства».

На заседании политического бюро ДПМ было принято решение о выдвижении на пост министра юстиции Виктории Ифтоди, являющейся членом Конституционного суда. Комментируя ситуацию с отставкой, спикер Андриан Канду дал понять, что за обнародованием записи телефонного разговора видит происки Вячеслава Платона. «Это спекуляции человека, который причинил столько зла нескольким государствам в регионе, обанкротив компании, банки, подавая на государства в суд по фиктивным делам. И Молдова, и Украина, и Россия пострадали от его деятельности»,- отметил Канду.

«Реакция была неадекватной»

Вместе с тем у ряда экспертов позиция Тэнасе вызвала недоумение. Они обратили внимание на то, что заявления Платона в ходе разговора были связаны с серьезными обвинениями, на которые должен был последовать соответствующий ответ. Адвокат Эдуард Руденко отмечает, что реакция председателя Конституционного суда на разоблачения, озвученные Платоном, была совершенно неадекватной. «Александру Тэнасе следовало уведомить правоохранительные органы по итогам разговора с Вячеславом Платоном, с которым они в то время были друзьями»,- говорит адвокат.

Как отмечает аналитик Дионис Ченушэ, «отставка чести является редкостью для Молдовы, но по этой причине она не должна считаться актом героизма». По его мнению, решение Тэнасе покинуть должность доказывает подлинность разговора и публичное признание факта дружеского общения с людьми, подозреваемыми в применении сомнительных схем в банковской системе. Таким образом, заключает аналитик, неподкупность Тэнасе была поставлена под сомнение еще около трех лет назад. Он говорит о необходимости провести расследование, проверить наличие фактов извлечения выгоды из влияния и выявить связи между Платоном и Тэнасе, возглавлявшим КС.

Политический аналитик Анатолий Цэрану говорит, что отставка Александра Тэнасе – единственный шанс спасти свой имидж. «То, что произошло, очень серьезно, потому что в этой беседе обсуждался вопрос о причастности государственных деятелей к краже миллиарда. Публичное лицо не может обсуждать такие вопросы без каких-либо последствий», – подчеркивает Цэрану.

Депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя напомнил, что Тэнасе фигурировал в ряде скандальных инцидентов, а в период его пребывания у руля КС была принята целая серия вердиктов, вступающих в противоречие с Конституцией. По его мнению, с такой историей за плечами и с учетом своих сомнительных контактов Тэнасе не мог руководить министерством, отвечающим за проведение реформ в секторе правосудия. «Он отменил молдавский язык, подготовил базу для отмены нейтралитета, лишил президента многих полномочий, поставил Декларацию о независимости выше Конституции, чем подорвал основу молдавской государственности. Он же подготовил юридические аспекты легализации унионистских партий»,- отметил Цырдя.

Через «замочную скважину»

Утечка разговора Тэнасе и Платона снова напомнила о проблеме «прослушки» и электронной слежки, которая, согласно исследованиям неправительственных организаций, приобретает в Молдове все больший размах. Эту тему затронул на своей странице в соцсети и сам Александр Тэнасе. «Мы все живем в стране, где никто не уверен в своей личной жизни, личной свободе и других правах, присущих демократическому обществу. Даже несмотря на то, что потребителю новостей интересно подглядеть краем глаза через «замочную скважину», я всегда считал, что публикация незаконного прослушивания так же безнравственна, как и само прослушивание», - написал Тэнасе.

Бывший вице-премьер, посол Молдовы в Австрии Виктор Осипов считает, что этот случай поднимает не только тему незаконного прослушивания, но и манипуляции при его помощи средствами массовой информации. В своем комментарии в соцсети он пишет о необходимости проведения серьезного расследования с тем, чтобы установить правомерность перехвата переговоров председателя Конституционного суда. Поскольку не известно, по чьей инициативе сделана запись и как она попала в масс-медиа, данный эпизод должен привлечь внимание правоохранительных органов.

Президент Института стратегических инициатив Андрей Попов говорит, что на протяжении последних нескольких лет в Молдове все чаще практикуется слив «прослушки». По его словам, ни одно резонансное уголовное дело, по которому происходили такие сливы, не было доведено до конца. Как отмечает эксперт, в дальнейшем достоянием гласности могут стать и другие записи разговоров по телефону и Интернету. Он предполагает, что таким способом Платон намеревался послать кому-то определенный сигнал.

Директор института информационной политики и эксперт SecDev Foundation Алексей Марчук отмечает, что попадание в публичное пространство результатов «прослушки» и перехвата Интернет-трафика чаще всего объясняется сиюминутными политическими интересами. Он напоминает, что Александр Тэнасе не первый раз оказывается в похожей ситуации.

«В 2009 г. почти 10 месяцев его телефонные разговоры нелегально, без получения судебной санкции, прослушивала Служба информации и безопасности. По его жалобе было возбуждено уголовное дело, подозрения подтвердились. Число таких уголовных дел в РМ можно пересчитать по пальцам, но здесь, скорее всего, разговор шел через один из мессенджеров и записан по инициативе второго собеседника. Вопрос в том, откуда произошел слив, не было ли утечки со стороны правоохранительных органов, которые изъяли у Платона компьютер и мобильный телефон»,- говорит Марчук.

Анализируя ситуацию с обнародованием разговора, эксперты приходят к выводу, что, по всей видимости, это не единственная запись. По их мнению, вероятнее всего, беседу с главой Конституционного суда записал сам Платон, голос которого слышен хорошо, а голос Тэнасе – с помехами. Тем не менее допускается и возможность утечки материалов дела, ведь у органов уголовного преследования был доступ к девайсам, которыми пользовался Платон. Политолог Виктор Чобану отмечает, что Тэнасе мог знать или предполагать о наличии других записанных телефонных разговоров, и поэтому принял решение об отставке.