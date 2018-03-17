Почему мы не румыны?

1. Нашими предками является народ, который на протяжении 8 тысяч лет (начиная с культуры Кукутень-Триполье) проживал в одном и том же ареале обитания: Карпато-Дунайско-Днестровском пространстве. В рамках этого ареала территория обитания то уменьшалась, когда в тяжелые времена наши предки уходили в леса и горы, то возвращалась в свои границы, когда опасность уходила. Непрерывность обитания наших предков на их исторической территории доказано историческими, антропологическими, генетическими и лингвинистическими исследованиями.

2. Этот народ был основателем многих древних цивилизаций – от ближневосточных до большинства европейских, включая греческую и римскую.

3. Если говорить о предках молдаван, которые жили в начале новой эры, то ими являются гето-даки – жители крупного древнего государства Дакия, которое занимало территорию от реки Буг (на Украине) до границ современной Германии. На юге границей Дакии был Дунай. Гето-даки были носителями гетской (фракийской) культуры и языка, который относится к группе протолатинских (предшествующих латинскому) языков.

4. Римская империя в 106 году заняла около 20% территории древней Дакии, образовав одноименную провинцию, которую пришлось покинуть под ударами свободных даков в 271 году. Как результат этих событий среди румынских и ряда молдавских историков развились теории о романизации даков и, как следствие, римском происхождении валахов и молдаван. Следует сказать, что сторонником этой теории был и, воспитанный в католической (латинизированной) Польше, молдавский летописец Мирон Костин, который в доказательство своей версии o римском происхождении молдаван использовал предположения опровергнутые, впоследствии, археологическими исследованиями. Под романизацией понимается латинизация, т.е. переход населения на латинский (римский) язык. Однако, такого перехода не было, так как жители римской Дакии (еще до включения ее территории в состав Римской империи) говорили на языке близком к латинскому, имея оригинальную и богатую культуру. Именно этим объясняется тот факт, что молдавский язык близок к языкам, так называемой романской группы.

5. Молдаване на протяжении своей истории (как минимум с 12 века) никогда не называли себя румынами, а свой язык румынским. Они называли свой язык молдавским, а себя молдаванами! Об этом свидетельствуют многочисленные документы – молдавские летописи (в том числе Мирона Костина), акты господарской канцелярии, документы из архивов иностранных государств.



6. Румынизм, в отсутствие знаний о своем истинном происхождении, появился и развился в среде трансильванских валахов, чья территория входила в состав средневековой Венгрии. Эта теория, как показано выше ошибочна, однако румынизм помог трансильванским валахам осознать себя «благородной» нацией с древними корнями и, таким образом, сохранить и спасти себя от ассимиляции привилегированными этносами Венгерской империи. Таким образом, на определенном этапе развития трансильванских волохов, румынизм сыграл позитивную роль.

7. Румынизм сыграл свою роль, правда, спорную, и в период объединения запрутской Молдовы с Валахией в середине 19 века. Часть молдавской интеллигенции – наиболее активных, но недостаточно опытных молодых, романтически настроенных писателей, политиков и военных приняли румынизм, как флаг для объединения и спасения, как они думали, нации. В результате хитрости Бухареста и романтической неопытности «молодых» молдаван были нарушены международные договоренности о наименовании нового государства – «Объединенные княжества Молдовы и Валахии». Постепенно молдавские язык и культура были «приватизированы» более многочисленными валахами под общим названием – румынские.

8. Таким образом, румынизм не может быть принят сегодня молдаванами (и, возможно, современными румынами) по следующим причинам:

• Мы не произошли от Рима и имеем мало общего с разношерстным в этническом и культурном плане населением Римской империи. Наши предки, носители богатой позитивной культуры не могли радоваться, сидя на трибунах «арен» массовым убийствам гладиаторов, равно как не могли разделять основные принципы Рима – «разделяй и властвуй», «хлеба и зрелищ». Нашему народу и культуре не 1900 лет, как пытаются доказывать большинство румынских историков, а значительно больше.

• Мы являемся этносом - потомком древних народов (однородного в антропологическом, генетическом и культурном плане), проживающих последовательно на территории Карпато-Дунайского-Днестровского пространства на протяжении 8-ми тысяч лет. Это доказано современными историческими, археологическими, лингвистическими и генетическими исследованиями.

• Осознание своего древнего происхождения проявилось в том, что основатели молдавского государства в качестве государственных символов Молдовы приняли не римского орла, а древние символы наших предков – голову огненного бога-быка, красный цвет знамен и воина, побеждающего змея.

• Знание народом собственной правдивой истории, исторически и культурно-обоснованное наименование этноса позволяют сохранить непрерывность и преемственность в его развитии, делают понятными его особенности, дают возможность сохранить древние символы и традиции, память о предках и истинных героях нации. Правдивая история объясняет истоки языка, культуры и обычаев этноса, формирует мощный фундамент, опираясь на который нация может стабильно развиваться. Чем глубже исследованы корни нации и ее история, тем понятнее настоящее и яснее будущее. И только на этой основе можно консолидировать народ для достижения лучшего будущего своей страны, включая полноценное развитие национальных меньшинств.

• Наши предки всегда, на протяжении всей истории существования Молдовы и молдаван называли себя молдаванами, а язык свой – молдавским! Поэтому, мы не румыны! Мы молдаване! Так называли себя наши предки и так будем называть себя мы и наши потомки!