Редкой красоты щенки немецкой овчарки на продажу

Среди всех существующих пород, немецкая овчарка относится к универсальным, лучшим во всех отношениях рабочим породам служебных собак. Представители этой породы собак, благодаря отличным рабочим качествам, высокому уровню интеллекта, безграничной преданности, отлично развитому охранному инстинкту пользуются огромной популярностью среди заводчиков собак и любителей животных.

Трудно найти столь же надежного и верного друга для семьи. Овчарки очень привязаны к своему дому, хорошо приспосабливаются к любым условиям, с легкостью меняют обстановку, преданны всем без исключения членам своей семьи. В этой породе гармонично переплетаются смелость, отважность, надежность, охранные качества с любовью и безграничной преданностью своему владельцу. Внутренняя физическая мощь сочетается с чуткостью, добротой, интеллигентностью.

Немецкая овчарка – уникальная собака служебного назначения, которая на протяжении многих столетий была верным помощником человеку в различных сферах деятельности, идеально выполняя поставленные перед ней задачи. Это сильные, уравновешенные, уверенные в себе, проницательные, решительные, умные собаки, которые независимо от своего подвида (разновидностей) сочетают в себе превосходные рабоче-служебные качества. Собаки этой породы выносливы, трудолюбивы, уравновешенны, самоотверженны, добродушны. Но в случае опасности, немцы не жалея сил, готовы встать на защиту своей семьи, отважно сражаясь с противником до самого конца, ни на минуту не теряя стремления к победе над ним.

Благодаря развитым охранным качествам это отличный телохранитель, охранник, сторож, спасатель. Благодаря развитому чутью, обонянию, развитым инстинктам, интуиции, внимательности, уравновешенной психике, немцы отлично зарекомендовали в качестве собак-поводырей.

На сегодняшний день немцы позиционируются как самая умная, хорошо обучаемая, преданная и универсальная порода собак.

Щенки немецкой овчарки на продажу:

Мама

Папа

Один из щенков...

Им на данный момент 1.5 месяцев.Щенки содержатся на очень высоком и серьезном уровне, правильное и полноценное питание, через неделю будут сделаны прививки от чумки..

Родословные папы и мамы