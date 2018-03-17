Самодонос. Марк Ткачук о тех, кто подслушивает и подсматривает

Уже четыре года как я ушел из политики. Но мне кажется, что у некоторых ребят во власти время от времени возникает ностальгия по прошлым временам. Им хочется взбодриться. Поднять себе адреналин. И, как им кажется, лучший способ для этого — подразнить Ткачука!

И речь не о каком-то там Балакчи. Ясно, что этот трудный ребенок всего лишь жертва той дурной компании, в которую попал. Я говорю о тех, кто руководит этим «несчастьем», а заодно спецслужбами, кто подслушивает, подсматривает, взламывает чужую электронную почту, кто, нарушая банковскую тайну, рыскает по чужим счетам.

Ну подсмотрели, подслушали, стырили информацию о банковских переводах! Ну громко заявили о том, что подсмотрели! И что дальше?

Знаете, был у меня один смешной одноклассник. В классе этак в шестом он любил подойти на переменке к девчонке и громко заявить: «А я знаю, какого цвета на тебе трусы!» И немедленно громко сообщал всем присутствующим эту деликатную подробность. Несчастная краснела, а одноклассник всем своим видом демонстрировал торжество компетентного победителя. Само владение им такой эксклюзивной информацией серьезно повышало и его самооценку, и авторитет. Длилось это, правда, не долго. До завершения переходного возраста. После потребовались, понятно, иные компетенции.

В этом случае власть продемонстрировала именно такой род осведомленности! И тут же выставила себя в облике скопища придурков, не достигших ни половой, ни гражданской зрелости. Они открыто продемонстрировали свое преимущество в том, чего не только принято стесняться, а что просто запрещено законом. При этом они продемонстрировали это в том самом случае, когда никто и ничего не скрывал, на примере, которым, по идее, они как власть должны были бы гордиться.

Судите сами. Собираются люди совершенно разных, порой диаметрально противоположных политических убеждений. Диаметрально противоположных взглядов на проблему идентичности. Находят друг с другом возможности для коммуникации и общие точки опоры. На средства одной из стран Европейского союза проводят исследование. Публикуют его. В этом исследовании дают достаточно оптимистический прогноз процессов межэтнической консолидации. Дают конкретные рекомендации решения имеющихся хронических проблем — от сферы медиа до образования.

Что в этой ситуации должна была сделать власть, которая всем послам уже намозолила уши про свою европейскую верноподданность?

Она должна была приобнять авторов этого проекта, как бы они сами ни сопротивлялись. Поблагодарить немецких партнеров за энтузиазм и поддержку. Она должна была устроить нормальную экспертную дискуссию по результатам исследования. Любая авторитарная, тоталитарная, демократическая власть повела бы себя так. Особенно на том нынешнем идейном безрыбье в Молдове, которое стало притчей во языцех. Но эта власть явно не ощущает подобного дефицита. Терабайты видео и аудио прослушек, доскональное знание расцветок нижнего белья собственных граждан создают ощущение невероятного собственного могущества и уверенности в будущем.

И вот появляется маленькая заметка. Написана она с позиций радикального унионизма, ксенофобии, германофобии и русофобии одновременно. С позиций людей, для которых одно только упоминание таких понятий как молдавская гражданская нация и межэтническая консолидация, заставляет тянуть руку к парабеллуму. Уже это — явное свидетельство полной неадекватности и тех, кто писал, и тех, заказывал это творение. Мы же видим, что сегодняшний румынский унионизм в Молдове вышел из-под контроля власти, что он стал протестным и может вместе с государственностью смести и сам этот режим, и всех его скучающих лидеров. И сама попытка именно с унионистских позиций защищать собственный режим — это все равно что тушить лесной пожар керосином. Я уж не говорю о том, что это просто свидетельство собственной политической дремучести и отсталости.

Ну да ладно... Главное, что для такой мелкой публикации власть не пожалела своих самых тяжелых фугасов. Она продемонстрировала, что люстрирует электронную почту граждан Европейского союза и опубликовала сканы соответствующей переписки. Она продемонстрировала копии банковских счетов, инвойсов, переводов. Она нарциссически говорит: смотрите, я все вижу, я вас всех контролирую, я плевать хотела на закон, я знаю, какого цвета у вас трусы, и вот этим я вас всех забодаю. Все это — чистый информационный терроризм и шантаж, а также еще десяток деяний, подпадающих под известные статьи Уголовного кодекса.

Я никуда не собираюсь обращаться за защитой своей чести и достоинства. Адреналина не будет. Мне просто жалко тратить на это время. С другой стороны, когда тебя поливают грязью международно-признанные негодяи, когда они для этого используют подобные инструменты, то это не что иное как явка с повинной самой этой власти. Чистый самодонос! Моя честь и достоинство в этой ситуации, понятно, торжествуют. Эта история, растиражированная всеми провластными СМИ, говорит лишь о том, насколько глубокую яму вырыл под собой действующий режим, не чувствующий уже ни почвы, ни правды, ни смысла. Самое время отвернуться и не смотреть в его сторону. Он очень плохо заканчивает. Наверное, потому, что и не собирался хорошо начинать.