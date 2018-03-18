Началось: Большой снег пришел в Молдову с севера - из-за метели транспорт встал у обочин

Государственная гидрометеорологическая служба на днях объявила желтый код в связи с резким изменением погоды. В период с 17 по 22 марта в связи с приближением средиземноморских циклонов, ожидаются сложные погодные условия.

Синоптики немного не угадали с прогнозом — дожди начались не 18, а 17 числа. А местами уже вовсю метет.

«Даже не думайте соваться на бетонку в сторону Бельц. Куча снега и заносит. По дороге из Бельц в Кишинёв уже встало несколько фур и легковушек прям посреди дороги, и не мало транспорта который встал у обочины с обеих сторон», - предупреждают в группе «Город без маршруток! Водители помогают пешеходам».

По дополнительным данным, в 20 километрах от Ставчен две машины застряли в кювете — дороги очень скользкие. Национальный инспекторат полиции призвал водителей к осторожности — оснастить транспортные средства зимними шинами, цепями противоскольжения и иметь в багажнике лопату и мешок с песком.