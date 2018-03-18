18 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
ВИДЕО - Music Clip
Давайте знакомиться: Gabi Luncă прекрасная исполнительница народных и церковных песен
18.03.2018

Габи Лунка (родилась в 1938 году) - певица городского романса и народной музыки из Румынии, родилась в Вэрбилеу, район Прахова в Румынии.

Ее отец был лаутаром (violinist), а также скрипачом, очень уважаемым среди музыкантов своего времени, в первую очередь потому, что он  умел читать музыкальную грамотность по нотам. Ее мать умерла, когда она была совсем молодой, в возрасте 8-ми лет и это оставило печать на  всю ее жизнь; многие ее песни касаются темы «мама...».

В годы Советсткой власти она была фаворитом румынского коммунистического правителя Николае Чаушеску и его жены Елены.

В более позднюю часть своей жизни Габи Лунка ушла к пятидесятникам и изредко исполняла исключительно религиозную музыку.

Она была замужем за великим аккордеонистом Ином Стэн-Онориу.

Приезжала с концертами в Кишинев, где имела большой успех. На ее концерты невозможно было достать билеты. И вот, Габи Лунка опять побывала в Кишиневе в 2014 году.

Послушаем с удовольствием ее песни...

Gabi Luncă şi Orchestra Lăutarii din Chişinău, la O dată-n viaţă


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.