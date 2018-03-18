Давайте знакомиться: Gabi Luncă прекрасная исполнительница народных и церковных песен

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ВИДЕО - Music Clip
Габи Лунка (родилась в 1938 году) - певица городского романса и народной музыки из Румынии, родилась в Вэрбилеу, район Прахова в Румынии.
Ее отец был лаутаром (violinist), а также скрипачом, очень уважаемым среди музыкантов своего времени, в первую очередь потому, что он умел читать музыкальную грамотность по нотам. Ее мать умерла, когда она была совсем молодой, в возрасте 8-ми лет и это оставило печать на всю ее жизнь; многие ее песни касаются темы «мама...».
В годы Советсткой власти она была фаворитом румынского коммунистического правителя Николае Чаушеску и его жены Елены.
В более позднюю часть своей жизни Габи Лунка ушла к пятидесятникам и изредко исполняла исключительно религиозную музыку.
Она была замужем за великим аккордеонистом Ином Стэн-Онориу.
Приезжала с концертами в Кишинев, где имела большой успех. На ее концерты невозможно было достать билеты. И вот, Габи Лунка опять побывала в Кишиневе в 2014 году.
Послушаем с удовольствием ее песни...
Gabi Luncă şi Orchestra Lăutarii din Chişinău, la O dată-n viaţă
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