Давайте знакомиться: Gabi Luncă прекрасная исполнительница народных и церковных песен

Габи Лунка (родилась в 1938 году) - певица городского романса и народной музыки из Румынии, родилась в Вэрбилеу, район Прахова в Румынии.

Ее отец был лаутаром (violinist), а также скрипачом, очень уважаемым среди музыкантов своего времени, в первую очередь потому, что он умел читать музыкальную грамотность по нотам. Ее мать умерла, когда она была совсем молодой, в возрасте 8-ми лет и это оставило печать на всю ее жизнь; многие ее песни касаются темы «мама...».

В годы Советсткой власти она была фаворитом румынского коммунистического правителя Николае Чаушеску и его жены Елены.

В более позднюю часть своей жизни Габи Лунка ушла к пятидесятникам и изредко исполняла исключительно религиозную музыку.

Она была замужем за великим аккордеонистом Ином Стэн-Онориу.

Приезжала с концертами в Кишинев, где имела большой успех. На ее концерты невозможно было достать билеты. И вот, Габи Лунка опять побывала в Кишиневе в 2014 году.

Послушаем с удовольствием ее песни...