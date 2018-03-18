Воронин считает, что Додон и социалисты идут по стопам коммунистов

В пятницу парламентское большинство отказалось включить в повестку дня вопрос о вотуме недоверия вице-премьер-министру по европейской интеграции Юрие Лянкэ, который предложили социалисты вместе с коммунистами. Председателя Партии коммунистов Владимира Воронина не удивило решение коллег. «Мы не ожидали иного результата от искусственного созданного Демпартией методом коррупции парламентского большинства, - так прокомментировал это решение лидер коммунистов в ходе передачи «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР-Молдова. – Оно всех своих казнокрадов, бездельников и тупиц, назначенных на различные высокие должности, не сдает. Это не оскорбление – это оценка их деятельности. 80 процентов из нынешних депутатов были ранее в ПКРМ и в других партиях, из которых сбежали. Это козлы, которые побежали за морковкой».

Воронин считает, что Лянкэ получил высокую должность для того, чтобы он хранил молчание по поводу украденного миллиарда: «Будучи премьер-министром он подписал незаконное постановление об извлечении из резервов Национального банка девяти миллиардов лей якобы для спасения «Banca de Economii». Нет ни банка, ни миллиардов. Ему дали эту должность, чтобы он молчал и не рассказал, куда делись эти деньги. Более того, он потребовал, чтобы журналисты не затрагивали его фамилию в связи с кражей миллиарда».

На вопрос о том, почему коммунисты поддержали кандидатуру Кирилла Габурича на должность премьера, который впоследствии также содействовал краже других миллиардов, лидер коммунистов ответил, что они это сделали только для того, чтобы избавиться от правительства Влада Филата, которое занималось подобными махинациями: «Это политика – больше ничего».

Говоря об угрозе унионизма и предложении президента Додона создать Национального фронта по противодействию унионизма, Воронин отметил, что глава государства и Партия социалистов постоянно идут по стопам коммунистов, всегда опаздывая. «В прошлую субботу, 10 марта, на пленуме ЦК нашей партии рассмотрели вопрос о реальной угрозе унионизма для суверенитета и независимости нашей страны, - пояснил лидер ПКРМ. – В принятом по этому поводу постановлении есть пункт, который предусматривает создание комитетов по защите суверенитета и независимости Молдовы. В него войдут не только члены нашей партии, но и другие представители общества, которым небезразлична судьба нашей страны и которые не хотят видеть ее провинцией другого государства. Мы не согласовываем свои действия с социалистами или с другими партиями, а исходим из складывающейся в стране ситуации».

Председатель Партии коммунистов считает, что 100 лет назад произошло не объединение, а оккупация. «Румын никогда не было на территории между Прутом и Днестром, за исключением периода оккупации 1918-1940 годов и 1941-1944 годов, когда Антонеску снюхался с Гитлером, - разъяснил он свою позицию. –Здесь триста лет было турецкое иго, был русский царь. Кстати, резиденция его представителя, Григория Потемкина-Таврического. располагалась в Яссах. Сейчас кому-то вдруг захотелось всех нас за ночь сделать румынами – надо совесть иметь. Тем, кто хочет объединиться, я объясняю, что сделать это просто: идите через Прут и объединяйтесь как хотите. Никто вам мешать не будет. Тем более, что у многих из них есть румынское гражданство. Хотел бы отметить, что Евросоюз в нарушение своих собственных норм и своего устава принял в состав ЕС Румынию, которая не имеет документального подтверждения границ с Республикой Молдова. Бог с ними, но пусть не мешают нам, молдаванам, самим решать, как жить и развиваться на своей земле».

Предложения провести ряд акций, посвященные 100-летию «унире» - совместное заседание молдавского и румынского парламента, Великое национальное собрание в центре Кишинева с принятием декларации об объединении с Румынией, подписанием всеми сельскими примарами и советниками заявлений в поддержку унири – лидер ПКРМ сравнил с молдавскими песнями. «Большинство из них начинаются со слов «фоае верде», которые ничего не значат, - пояснил он. – Все эти декларации и заявления принимаются по указке специально приехавших к нам из-за Прута людьей, которые оплачивают подписи в поддержку объединения. Факт подкупа румынскими дипломатом молдавских примаров и советников за подписи в поддержку унире на севере страны уже установлен. Никакой юридической силы эти бумажки не имеют. Хотел бы отметить, что никто из представителей нынешней власти до сих пор не высказал своей позиции по этому поводу».

По мнению лидера молдавских коммунистов, тема унири насаждается обществу искусственно: «Власть хочет, чтобы люди забыли о краже миллиарда, о низких пенсиях и зарплатах, о бедности и нищете, о проблемах медицины и образования».

Говоря о досрочных выборах мэров Кишинева и Бельц, которые состоятся 20 мая, Воронин считает, что при выдвижении кандидатур нужно исходить не из интересов отдельно взятой партии, а из интересов жителей муниципиев. «И Кишинев, и Бельцы доведены до ручки, - объяснил он свою позицию. – В этих городах ужасающая картина: изувеченный архитектурный ландшафт, транспортный коллапс, множество нерешенных инженерных проблем. Этим городам нужен хозяин, а не политик».

Председатель ПКРМ признался, что в партии вопрос о выдвижении и поддержке кандидатов еще обсуждается. «Мы настаиваем, чтобы при обсуждении этого вопроса на первый план выдвигались личные качества кандидатов, которые смогут вывести эти рода из той пропасти, в которой они долгое время находятся. Не обязательно, чтобы это были представители какой-либо партии. Если мы увидим, что есть такой человек, без партийного «лейбла» на лбу, мы готовы его поддержать»,- сказал Воронин, добавив, что в Бельцах они почти определились с кандидатурой, но фамилию не назвал.

Решение о расформировании фракции коммунистов в МСК председатель ПКРМ объяснил так: «Если в советники кандидат был избран по спискам партии, то на заседаниях совета он должен говорить от имени партии, а не выступать как независимый советник. У меня было несколько бесед на эту тему с Василием Киртока, который был избран по нашему списку. Но он продолжал выступать на заседаниях МСК как от фракции независимых. Эта двойственность нам надоела, тем более, что в последнее время его личная позиция по ряду вопросов не всегда совпадала с позицией нашей партии, - поэтому мы приняли решение о расформировании фракции ПКРМ»

Владимир Воронин категорически отверг распространяемые слухи о своих встречах с лидером Демпартии Владом Плахотнюком.

Николай МЕНЮК