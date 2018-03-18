Почему язык у нас молдавский на законных основаниях

Статья 6(2) Кодекса конституционной юрисдикции №502 от 16 июня 1995 года гласит: Конституционный суд вправе осуществлять «контроль конституционности только нормативных актов, принятых после вступления в силу Конституции Республики Молдова – 27 августа 1994 года».

Однако по каким-то причинам в законе о Конституционном суде, в ст.4 «Полномочия КС», забыли прописать это строгое требование кодекса.

Ясно, что положения Кодекса конституционной юрисдикции превыше органического закона о КС. Сомневаюсь, что эту простую истину не понимают магистры КС, парламент, триумвират страны, да и все руководители и члены парламентских и внепарламентских партий. Почему эе все так яро дискутируют? На какой почве?

Я имею в виду споры вокруг языка – государственный, молдавский или румынский он у нас. И всю кампанию подписания деклараций на местном уровне об объединении с Румынией – одними. И создания комитетов по спасению государственности – другими.

И одни, и другие совершенно забыли о народе. Его никто ни о чем не спрашивает.

А теперь вспомним решение КС №36/05.12.2013 о толковании статьи 13 ч.(1) Конституции в соотношении с преамбулой Конституции и декларацией независимости. То знаменитое решение, которым КС во главе с Александром Тэнасе решил, что «в случае противоречий между текстом декларации независимости (1989 год) и текст Конституции - превалирует исходный конституционный текст декларации.

В связи с чем и было решено, что язык у нас румынский.

А так как постановление вступило в силу с даты принятия – 5 декабря 2013 года - парламенту оставалось выполнить только техническую часть работы и внести соответствующую запись в Конституцию. Заменить государственный язык на румынский.

Однако на протяжении уже более пяти лет парламент не исполнил решение КС. Хотя по закону обязан сделать это в срок до шести месяцев.

В 2017 году вопрос языка опять всплыл. Хотя де юре есть решение КС, которое никто не вправе опротестовать. И изменение или неизменение редакции, названия языка в Конституции не должно менять суть дела.

В этом году была инициирована кампания подписания деклараций об объединении с Румынией. Хотя все прекрасно должны понимать, что подобные вопросы решаются только на референдумах в Молдове и в Румынии. И только на основании решений народов парламенты могут решать - объединяться или нет.

Почему парламент не внес решение КС в текст Конституции? Не из-за того ли, что прекрасно понимают: решение КС №36/2013, мягко говоря, не совсем законно?

Ведь сами судьи, магистры КС и их председатель грубо нарушили закон. Повторю: декларация от 1989 года принята до принятия Конституции, а значит, ее не могут касаться члены КС.

Может быть, не надо вообще спорить и создавать всякие там комитеты, а надо разобраться с методами парламента и КС? С тем, как судьи КС выполняют требования Конституции, Кодекса конституционной юрисдикции и закона о КС? И как в таких ситуациях должен действовать законодательный орган?

Желающим поспорить: я рассматривал только юридическую, законную сторону вопроса. Мне лично все равно, кто и как назовет мой родной язык. А Гугл не обучили еще государственному, молдавскому.

Думитру БАРБАЛАТ