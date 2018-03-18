С начала года было экспортировано более 4 тыс. тонн очищенных грецких орехов

В период с 1 января по 15 марта 2018 года Республика Молдова экспортировала более четырех тысяч тонн очищенных грецких орехов на сумму более 520 млн. леев. Объем экспорта с начала года зарегистрировал увеличение на 26%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с тем, в настоящее время свыше 90 тонн очищенных грецких орехов признаются в качестве улики в рамках уголовных дел. Данные были представлены 16 марта на заседание парламента, в ходе „Часа правительства” руководством Таможенной службы после того, как депутат-социалист Олег Липский задал вопрос о блокировании экспорта грецких орехов, передает IPN.

Депутат ПСРМ отметил, что у него есть обращение, подписанное представителями девяти компаний-экспортеров грецких орехов, которые сигнализируют о том, что сталкиваются с проблемами экспорта.

По данным таможенной статистики, в области экспорта грецкого ореха действует около 20-25 компаний. Заместитель директора Таможенной службы Григорий Йоницов сказал, что ни одному экономическому агенту не была заблокирована деятельность, а в случае некоторых несоответствий, было отказано в определенной сделке. А компании, которым было отказано в сделке, пришли с другими заявками на получение преференциального сертификата о происхождении на экспорт товаров. Замдиректора заверил, что все компании, которые соблюдают правовые нормы и международные правила, к которым Республика Молдова присоединилась, не сталкиваются с ограничениями на экспорт.

Григорий Йоницов отметил, что в 2016-2018 годах служба получила несколько запросов от таможенных органов Франции, Италии, Австрии, Великобритании, Турции, Бельгии в целях дальнейшей проверки преференциальных сертификатов о происхождении, выданных Таможенным органом на экспорт орехов. Таким образом, в ходе дополнительной проверки подтверждающих документов, которые лежали в основе выдачи сертификатов, были выявлены многочисленные риски.

Среди рисков, можно назвать фигурирование умерших лиц, или находящихся за рубежом на момент оформления актов закупок. Вместе с тем, было выявлено, что в некоторых документах фигурировали несовершеннолетние или люди, которые не подтверждают участие в сделке купли-продажи. По словам Григория Йоницова, после того, как была проверена законность нескольких документов, подтвердилось большинство рисков, а именно: передвижение товаров с обманным использованием таможенных документов.

В тот же период 2016-2018 годов, Таможенная служба зарегистрировала случаи контрабанды грецких орехов из Украины, где ядра являются дешевле, доставленные в Республику Молдова через зеленую зону и приднестровский участок. Эти товары должны были попасть на европейский рынок как молдавский товар. По мнению руководства Таможенной службы, до тех пор, пока цены на ядра грецких орехов в соседней стране будут ниже, будет существовать соблазн их провоза в страну контрабандным путем, а затем получить сертификат о происхождении и экспортировать на европейский рынок как молдавский продукт.