Мария Постойко: В нынешнем парламенте большинство иначе относится к оппозиции

В интервью для портала ТРИБУНА депутат фракции Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Мария Постойко рассказала о своих 20 годах работы в парламенте, о политической ситуации в стране, и о ряде других важных аспектах своей деятельности.

T.: Г-жа Постойко, Вы награждены за установленный Вами политический рекорд – 20 лет в парламенте Республики Молдова. Какими были эти 20 лет?

М.П.: Были, конечно, и взлеты, и падения. С 1998 по 2001 год мы были в оппозиции. В благодарность за проделанную работу избиратели оказали нам доверие, и мы получили конституционное большинство в 2001 году. Такого в истории парламентаризма в Республике Молдова еще не было. Все-таки получить два срока правления подряд, это непросто, это напряженная работа, ответственность и огромные усилия. ПКРМ, членом которой я являюсь, в этом году, как вы, вероятно, знаете, отметит 25-летие, а это возраст зрелости. На самом деле, мы единственная партия, которая была довольно долго и в оппозиции, и у власти. Мы делали и делаем свою работу, надеюсь, хорошо, и думаю, что избиратели окажут нам доверие и поддержку для продолжения нашей работы в парламенте. Если это буду не я, тогда это будут мои коллеги, они будут продолжать эту важную миссию по модернизации страны. Для меня законотворчество является первостепенной задачей. Каждый раз, внося изменения или дополнения в законодательство, необходимо смотреть на два шага вперед, каковы будут преимущества и недостатки этого закона. Это очень ответственное дело, потому что это усовершенствование национальной правовой базы. Каждый раз, на встречах с избирателями мы отмечаем, что законы пишутя не для одного человека, а для всей страны.

T.: Каковы Ваши самые выдающиеся личные успехи за эти 20 лет?

М.П.: В личном плане успехов было много. Я выросла с профессиональной точки зрения. Мои коллеги по партии повлияли на меня как на личность, изменили мой характер и предоставили мне разнообразные возможности. В период, когда я работала судьей, я применяла законодательство, а сейчас я должна создавать законы таким образом, чтобы их можно было применять.

T.: Что из запланированного удалось реализовать за время работы в парламенте?

М.П.: Во-первых, мы заложили законодательную базу правового государства, а это очень важно. Были разработаны новые кодексы: уголовный, гражданский, процессуальный, о правонарушениях и др. Работая в качестве председателя Юридической комиссии парламента, Комиссии по безопасности и вице-спикера парламента, я отвечала за реформу правосудия и продвигала многочисленные законодательные поправки, которые получили положительное заключение Совета Европы и высоко были оценены партнерами по развитию, так как соответствовали международным стандартам и лучшим существующим практикам.

T.: 20 лет это большая часть истории независимости Республики Молдова. Какой период был лучшим для развития страны?

М.П.: Я бы отметила период, когда наша партия была у власти. Мы пришли в парламент после выборов 1998 года, когда были отключения электроэнергии, задолженности по зарплате, социальная защита граждан обеспечена не была, экономика страны была в ужасном состоянии, а об инвестициях и речи не было. Проанализировав ситуацию, мы всей командой взялись за дело. Сначала было очень сложно, но у нас получилось. Внешние партнеры и доноры, впрочем, как и многие внутри страны ждали, что ПКРМ откажется от власти, но народ нас поддерживал, и мы получили и второй мандат, и большинство в парламенте. Сейчас граждане Республики Молдова могут сравнить ситуацию в стране тогда и сегодня. Моим желанием всегда было процветание страны.

T.: Как Вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в стране, и каков, по-вашему, дальнейший ход событий?

М.П.: Довольно сложно, даже невозможно предсказать, что произойдет завтра, но все в руках избирателей. В свете последних событий, мы обеспокоены угрозами для государственности Республики Молдова и для будущего нашей страны.

T.: Каков сейчас климат в парламенте в сравнении с предыдущими созывами?

М.П.: Конечно, в каждом созыве по-разному. Зависит от того, кто у власти, каковы законодательные приоритеты, каково отношение к оппозиции. В начале работы парламента нынешнего созыва у меня были большие ожидания, но, к сожалению, в последнее время мы наблюдаем кардинальные изменения. Отношение к оппозиции такое, будто ее не существует, и ее предложения игнорируются. Все депутаты — представители народа. Мы также получили мандат от граждан, наши права равны. Мандат депутата дает нам гарантированное Конституцией право выдвигать законодательные инициативы на равных условиях, независимо от того, являемся ли мы представителями парламентского большинства или оппозиции.

T.: Вы одна из немногих молдавских политиков, ни разу не сменивших партию. Как Вам это удалось?

М.П.: По характеру я верный человек. Я верна семье, друзьям и избирателям.

T.: Каковы Ваши планы на будущее, в том числе политические?

М.П.: Хочу, чтобы мой опыт был полезен укреплению нашей команды, чтобы вместе, при поддержке избирателей, мы изменили Республику Молдова к лучшему.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине