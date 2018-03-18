(ИНТЕРВЬЮ) Александр Чимбричук: Вопрос не в том, состоится ли объединение, вопрос – когда

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель Партии народного единства (ПНЕ) Александр Чимбричук рассказал о степени готовности партии к выборам, о том, является ли экс-депутат и бизнесмен Кэлин Виеру кандидатом партии на должность примара, и в какой мере ПНЕ вовлечена в акции унионистов в Республике Молдова, а также о том, будет ли он баллотироваться на парламентских выборах.

T.:Г-н Чимбричук, насколько ПНЕ готова к досрочным выборам столичного примара?

А.Ч.: Досрочные местные выборы в Кишинэу и Бэлць будут репетицией парламентских выборов, в ходе которых решится судьба политического вектора страны. Не думаю, что кроме ПСРМ и ДПМ кто-то по-настоящему готов к этим выборам, которые приведут к дополнительным затратам, а ресурсы правых партий далеки от возможностей вышеозначенных политформирований. Несмотря на то, что для ПНЕ досрочные выборы в Кишинэу и Бэлць оказались сюрпризом, мы, так или иначе, примем в них участие.

T.: Принята ли ваша предвыборная стратегия, программа, утвержден ли кандидат? Если нет, тогда когда это произойдет?

А.Ч.: Партия национального единства выступает за участие в выборах в Кишинэу и Бэлць единого кандидата от проевропейских и унионистских сил. Опасность того, что самые крупные города страны попадут в руки социалистов, реальна, и это может привести к серьезным последствиям на парламентских выборах. На данный момент мы все еще надеемся на единого кандидата от правых партий. Стратегию кампании и возможного кандидата мы установим совместно с почетным председателем ПНЕ Траяном Бэсеску и его коллегами из румынской ПНД, но только после того, как будут исчерпаны все аргументы в пользу целесообразности выдвижения единого кандидата.

T.: Правда ли, что в ПНЕ обсуждают кандидатуру экс-депутата и бизнесмена Кэлина Виеру на должность столичного примара?

А.Ч.: ПНЕ не испытывает недостатка в кандидатах, но называть сейчас имена считаю нецелесообразным. Как я говорил ранее, ПНЕ выступает за назначение единого кандидата, и мы надеемся, что так и произойдет.

T.: В какой мере ПНЕ вовлечена в акции унионистов в Республике Молдова, и какие у Вас планы в этом направлении?

А.Ч.: Если вы имеете в виду декларации примаров об объединении, мы к этому не причастны, за исключением того, что наши примары и сторонники в числе подписавших эти декларации. Эти декларации заслуга унионистов, особенно молодежи из «Acțiunea 2012» и «Tinerii Moldovei», но политизация этой акции вредит общему делу унионизма. Если партии, которым принадлежат многочисленные примары, хотели бы этого, тогда это давно было бы сделано. Поэтому, думаю, что эта хорошая инициатива местных избранников должна остаться гражданской акцией.

T.: Насколько ПНЕ готова к парламентским выборам?

А.Ч.: ПНЕ молодая партия, а осенние выборы станут для нас важным экзаменом. При поддержке Траяна Бэсеску и коллег из ПНД мы попытаемся сделать так, чтобы наша партия смогла предоставить решение для воплощения нашей главной цели – объединения с Румынией. Насколько мы подготовлены, покажут осенние выборы.

T.: Сколько процентов голосов избирателей, по Вашему мнению, получат унионисты на парламентских выборах?

А.Ч: Сложно сказать. Что мне известно доподлинно, так это то, что число сторонников унионизма растет и уже составляет около 30%. Кто, как, и насколько сможет использовать потенциал этого сегмента, покажет время. Я хотел бы, чтобы унионисты получили парламентское большинство. Через несколько месяцев мы увидим, смогут ли унионистские партии оправдать ожидания граждан.

T.: Вы лично решили, как будете баллотироваться на парламентских выборах?

А.Ч.: Нет, я еще не решил. Считаю преждевременным это обсуждать.

T.: Насколько осуществимо объединение с Румынией, и можете ли Вы назвать какие-нибудь ориентировочные сроки?

А.Ч.: Вопрос не в том, состоится ли объединение, вопрос – когда оно состоится. С моей точки зрения, все зависит от конфигурации будущего парламента, а особенно от смелости молдавских политиков в вопросе принятия стратегических решений, которые выведут Бессарабию из этой серой зоны и из этой тонущей лодки.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине