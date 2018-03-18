Серафим Урекян об основных конкурентах в борьбе за столичную примэрию

В интервью для портала ТРИБУНА бывший примар муниципия Кишинэу и бывший глава Счетной палаты Серафим Урекян ответил на следующий вопрос: Кто, по-вашему, будут основными конкурентами в борьбе за столичную примэрию?

«Участвовать будут многие. Думаю, в этом году будет не менее 15 кандидатов, если не больше, но реальные шансы…Конечно, шансы есть у Сильвии Раду, если она будет баллотироваться, якобы как независимый кандидат, но при поддержке некоторых политформирований. Не будем кривить душой, всем известно, кто продвинул ее на эту должность. Но, так или иначе, она довольно серьезно взялась за дело.

Посмотрим. Увольнять людей это одно, но вот найти других, более опытных и профессиональных – другое. В остальном, посмотрим, кто будет баллотироваться. Сейчас сложно сказать. Многие будут только разводить демагогию. К сожалению, снова наблюдается тенденция разделяться на Восток и Запад, об этом уже заявили. Думаю, что правые силы, как обычно, не найдут общего знаменателя, чтобы выдвинуть единого кандидата, но если это произойдет, хотя это исключено, шансы не так велики», — заявил он.

Андриана Кептине