Выборы президента России: на участке в Кишиневе образовались огромные очереди

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сотни жителей Молдовы, обладающих гражданством России, пришли сегодня на избирательный участок в Кишиневе, чтобы выразить свою волю.

Как свидетельствуют видео и фото, размещенные в социальной сети, на открытом в Кишиневе единственном избирательном участке, в Российском центре науки и культуры, образовались огромные очереди.

Десятки граждан стоят на улице, некоторые под зонтами, в ожидании возможности проголосовать.