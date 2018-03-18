Выборы президента России: на участке в Кишиневе образовались огромные очереди

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Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сотни жителей Молдовы, обладающих гражданством России, пришли сегодня на избирательный участок в Кишиневе, чтобы выразить свою волю.
Как свидетельствуют видео и фото, размещенные в социальной сети, на открытом в Кишиневе единственном избирательном участке, в Российском центре науки и культуры, образовались огромные очереди.
Десятки граждан стоят на улице, некоторые под зонтами, в ожидании возможности проголосовать.
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