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Человек недели – кандидат на должность министра юстиции Виктория Ифтоди
19.03.2018

На этой неделе судья Конституционного Суда Виктория Ифтоди была предложена в качестве кандидата на должность министра юстиции Республики Молдова, ставшей вакантной после отставки Александра Тэнасе. Назначение Виктории Ифтоди стало неожиданностью для общественности, потому что ее имя не упоминалось в контексте данной должности.

Вместе с тем, ясно, что власть сделала хороший выбор. Виктория Ифтоди известна как прекрасный, честный  профессионал, у нее хорошая репутация, она пользуется уважением в системе, которой ей предстоит руководить. Также у нее уже есть опыт управления Министерством юстиции.

Отметим также, что у Виктории Ифтоди есть и дипломатический опыт, что несомненно пригодится ей на новой должности. Учитывая, что реформа правосудия является одним из самых чувствительных вопросов в диалоге Кишинэу с внешними партнерами, в этом направлении Виктории Ифтоди предстоит приложить огромные усилия.

Пока можно сказать только одно – неожиданно для многих, власть сделала хороший выбор. Посмотрим, оправдает ли Виктория Ифтоди возлагаемые на нее надежды.

ТРИБУНА уточняет: Виктория Ифтоди родилась 13 января 1969 года в селе Лалова Резинского района. Окончила юридический факультет  Государственного университета Молдовы. После обучения начала работать нотариусом в Государственной нотариальной конторе в Кишинэу. В 1994 — 1996 гг. была начальником Бюро по связям Государственного нотариального бюро и Министерства юстиции, затем работала нотариусом в Нотариальной конторе №2 в Кишинэу. Параллельно, в 1996-1998 гг. преподавала на юридическом факультете ГУМ. В 2003 году стала заместителем министра, а затем первым заместителем министра юстиции. 8 июля 2004 года, указом президента Республики Молдова была назначена на должность министра юстиции. 19 апреля 2005 года Виктория Ифтоди переутверждена в должности министра юстиции. 20 сентября 2006 года освобождена от должности в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова во Французской Республике. По совместительству была Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Алжирской Народной Демократической Республике, в Королевстве Испания, в ЮНЕСКО, в Латинском союзе, а также спецпредставителем президента Республики Молдова в Постоянном совете Франкофонии. Впоследствии работала нотариусом, а с 2017 года является судьей Конституционного Суда.


 
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