Бывший лидер Народного Фронта Молдовы Юрий Рошка — о тех, кто уехал в 90-х: Ни о чем не жалею, а за дураков ответственности не чувствую!

Политик рассказал «Комсомолке» о своем видении на массовые демонстрации тех лет

В частном разговоре с одним молдавским политиком мне однажды довелось услышать такую фразу: «История современной Молдовы — это история миграции». Первая ее волна, по мнению многих социологов, произошла в 90-е годы. И протесты, массовые демонстрации сыграли в этом не последнюю роль.

Одной из наиболее ярких фигур того времени был Юрий Рошка, один из учредителей «Народного фронта».

- Юрий Иванович, была эта волна?

- Знаете, я цифрами не обладаю, но до миграции экономического характера это не было столь чувствительным явлением. Теперь-то совсем другая ситуация — отправьтесь на улицу Щусева и посмотрите, что происходит у консульства России, где толпы желающих уехать в Россию на ПМЖ. Но что происходит прямо сейчас? Если первая волна мигрантов ехала в Россию и Западную Европу, что заработать там денег и выслать их семьям, сейчас — забирают родителей и детей и остаются за границей навсегда... Это вещь, связанная с экономическим геноцидом, продуманная акция — причем, не только против нас, но и против Украины, Румынии, Болгарии...

- Что, на Ваш взгляд, было причиной миграции в 90-е?

- В 90-е еще не началась миграция, это случилось в конце 90-х - начале нулевых.

- Расскажу личную историю: мои родственники уехали за границу — в основном, из-за политических причин, волнений, беспорядков, митингов, к которым они не привыкли, которые им не нравились... Чувствуете ли Вы ответственность за таких людей?

- Нет! Я за дураков ответственность не чувствую, уж извините за прямоту. Я был в не менее опасных ситуациях, чем ваши родственники. Я мог бы устроиться в Америке, где мне предлагали преподавать в университете, потом предлагали уехать во Францию, в Великобританию, но я этого не сделал. Я из этой страны уехать не могу, а тот, кто может — у тех, значит, не все в порядке с мозгами. Я вам хочу сказать одно: первопричина массовой миграции, массового кочевничества - не экономическая, а та картинка, которая нам вбивается в голову. Приведу пример. Как-то мой друг из Приднестровья познокомил меня с одним из самых главных защитников Приднестровья, потом пришли ко мне еще двое ребят, разговорились о войне 1992 года, и один из них говорит мне: «Юрий Иванович, ну и дураки мы были — мы стреляли в Антонеску, а вы — в Сталина. Эти двое уже скопытились, а мы стреляли друг в друга, пока кто-то продавал оружие на нашей крови».

Вот вам и все объяснение о 92-м году, без никакой геополитики. Почему люди уезжают? В этом суть агрессивного глобализма — урезание всех видов принадлежности человека к сообществу - историческому, культурному и прочим. Это ответ вашего поколения: «А зачем мне нужна эта Молдова?» Я отвечу словами убиенного президента США Кеннеди: «Что вы сделали для своей страны?» У нас сейчас у всех иждивенческое мышление. Люди не виноваты, они просто манипулируемы. Это большая трагедия. Я понимаю подоплеку Вашего вопроса. Есть иллюзия среди русскоязычного населения Молдовы, что если бы не националистическая волна Юрия Рошки, у всех русских здесь было бы все великолепно. Слушайте, молдаван уехало больше, чем русских! Невозможно делить, думать о том, кого больше уехало. Наше общество уезжает из нашей страны! Крушение СССР было большой геополитической потерей для России, но этими условиями бывшие окраины Советского союза воспользовались для того, чтобы вернуть себе национальные права - языковые и так далее. Я понимаю эту ментальность, не отношусь к этому негативно. Попробуйте влезть в шкуру другого. У нас 50 лет был запрещен алфавит, хотя самый близкий язык к латинскому - это румынский. Да я за алфавит был готов умирать каждый день! Потому что с отрочества читал книги на румынском языке.

- Если бы у Вас была возможность вернуться в те годы, что бы Вы изменили?

- Такого нет. История не знает сослагательного наклонения. Я ни о чем не сожалею, потому что мы не предпринимали никаких насильственных действий. Кто чувствовал дискомфорт, но это, как в том анекдоте: «Немножко подвинься, чтобы я тоже сел». А вы спрашивали себя, почему, если происходило собрание и в нем участвовали 99 молдаван и один русский, звучал голос: «Говорите по-русски, чтобы все поняли!». Это как?

- А считаете ли Вы, что тех страстей, которые волновали определенную часть населения, можно было бы избежать, если...

- Нет.

- Нельзя было избежать?

- Нельзя. Это социология, психология масс.

- Если бы русскому языку предоставили другой статус — не только языка межнационального общения?

- Давайте так. Вот в Канаде, чтобы стать чиновником, человек должен сдать экзамен на владение английским и французским языками. Готов русскоязычный житель Молдовы учить румынский? Знание государственного языка у нас — не обязательно. Это привилегия, преимущество, но не обязанность. Два государственных языка можно принять только в том случае, если все общество владеет этими языками. Два государственных в Молдове — это конфронтация. Никогда не будет в Молдове русский язык государственным. Русскоязычному населению нужно понять, что надо учить румынский язык, а не искать себе привилегий.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ