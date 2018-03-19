Тысячи иностранцев получают в Молдове зарплаты по 1000 евро, а местные специалисты гнут спину за границей на черных работах

Работодатель вынужден приглашать профессионалов из-за рубежа, так как у нас в республике таковых не находит

Часто приходится слышать, что бизнесмен ищет на работу каких-нибудь специалистов в Молдове. И не находит. Звучит почти фантастично, так как граждане Молдовы твердо уверены: в родной стране работы нет. Неужели работодатель и потенциальный работник просто не встречаются?!

В связи с этим вспомнилась история. Как-то я побывала на свиноферме. После почти полного разрушения в республике животноводства в 1990-х голландцы, датчане открыли у нас фермы, правда, уже в 2000-х. Таких ферм – не больше десятка. А в частных, мелких хозяйствах свиней на продажу выращивают мало. Поэтому бизнес этот весьма выгодный. И вот несколько граждан Молдовы, заработав на импорте товара, решили основать производство с пользой для родной страны. Отреставрировали здания старой фермы на современный манер. И... целый год искали руководителя, того, кто «в поросятах знает толк». Нашли южноамериканца, который уже работал в Молдове на датчан, попросту переманили его, предложив партнерство. Наши специалисты поразъехались давно, да и свиней сейчас по-другому выращивают. А молодежь учиться этому делу не идет, так как отрасль в полном упадке.

А затем я услышала еще одну историю. Россияне, купив в Кишиневе один завод, собрались производить какое-то сверхточное оборудование, детали для самолетов. Все хорошо – инвестиции в экономику республики. Но дело застопорилось: не было сварщиков, обладающих специальными навыками. Раньше такие в стране были - поразъехались. Новых кадров нет. С трудом нашли несколько человек на Украине. Предоставили им бесплатное жилье и зарплаты по 1000 евро.

Проблема кадров в разных областях стоит перед республикой давно. А вузы у нас зарабатывают, готовя менеджеров, юристов, экономистов. Не пропагандируются другие специальности, с навыками которых можно неплохо зарабатывать и в Молдове. Даже IT-специалисты признают, что всему научились сами, а вуз дал только «корочку», «диплом», так как современные технологии развиваются быстрее, чем наши образовательные программы.

Некоторых специалистов можно было бы вернуть из-за границы, подучить их, и этим, кажется, под громкий критический «вой» уже занимаются.

Но сами жители Молдовы, особенно молодежь, хотят получить «все и сразу», без всякой борьбы «за место под солнцем». А между тем многие редкие специалисты в конце концов добиваются высоких зарплат на родине.

А пока, по данным Национального бюро по миграции, почти 16600 иностранцев (без учета Приднестровья) проживают в Молдове, из них более 4000 зарегистрированы как «трудовые мигранты». И еще тысячи иностранцев приезжают в Молдову на срок до 3 месяцев, на сезонные работы (например, в Джурджулештском порту). То есть, работа в Молдове есть, по крайней мере, найти можно. Работать некому.

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