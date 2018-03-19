Была создана кризисная ячейка в связи с непогодой

В воскресенье, 18 марта, спасатели эвакуировали и разблокировали 12 единиц транспорта, в том числе машину скорой помощи, которая застряла на пути к пациенту в районе Единец. В 21.00, в рамках Оперативного центра управления чрезвычайными ситуациями Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям была создана Кризисная ячейка в контексте сложных погодных условий, передает IPN.

Спасатели эвакуировали и разблокировали транспортные средства в районах Резина, Шолдэнешть, Унгень, Дубэсарь, Кишинев, АТО Гагаузия, Хынчешть и Единец. Согласно оперативной информации с мест, в 20.00 оставались отключенными от электроэнергии населенные пункты Гэурень и Бэлэнешть района Ниспорень.

Решение о создании Кризисной ячейки было принято в целях мониторинга ситуации в стране и принятия решений, необходимых для вмешательства, для помощи гражданам в случае необходимости. В Кризисной ячейке работают представители Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Министерства обороны, Государственной метеослужбы, Примэрии муниципия Кишинев и поставщиков электроэнергии.

Ячейка будет работать круглосуточно, до улучшения ситуации, созданной из-за сложных погодных условий. Будут строго контролироваться трассы и участки дорог с возможными проблемами для движения, а именно – трасса Леушень в сторону таможни, трасса Кишинев – Хынчешть, трасса Леова, трасса Анений Ной – Кэушень (участок в сторону Троица Ноуэ). В связи с этим, эти трассы будут находиться под мониторингом шести групп для обеспечения команд спасателей с целью разблокировки и буксировки транспортных средств, обеспечения безопасности людей, автомобилей и другой необходимой помощи.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям просит граждан проявлять ответственность и осторожность и информироваться, прежде чем отправляться в путь, относительно погодных условий и качества дорожного движения. Если поездки не являются строго необходимыми, их лучше отложить для того, чтобы избежать кризисных ситуаций.

В ситуациях риска люди должны обращаться в экстренные службы по телефонам 901, 902 и 903.