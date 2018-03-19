«Унионистская вакханалия вписывается в стратегию мировой олигархии

В год 100-летия провозглашения объединения Бессарабии с Румынией идея унионизма воспринимается по-разному как в Молдове, так и в Румынии. Какие цели преследуют унионисты? Кто стоит за спиной Бэсеску и других? Насколько реален риск возникновения войны в регионе из-за действий унионистов? В этих и в других актуальных вопросах попытался разобраться известный эксперт в области конфликтологии Бенедикт Чуботару в передаче «Мегафон» на НТВ Молдова.

Национальная идентичность – навязываемый унионистами миф

- Унионизм не представляет собой народное движение, как пытаются представить некоторые политики и эксперты. Речь идет о некоторых технологиях в социокоммуникации, которые успешнее используются одной стороной, нежели другой. Это, безусловно, связано с геополитическими интересами, которые затрагивают больше другие страны, чем Молдову и Румынию и которые не имеют ничего общего с идеей идентификации нации.

Унионизм с самого начала своего зарождения паразитировал на национальном самосознании первых поколений, которые столкнулись с этой идеологией в конце 90-х годов. Со временем он раскрыл свое истинное лицо, когда стало очевидным, что за ним скрывается геополитика. Национальная идентичность народа – это навязываемый миф.

Так называемое малое объединение 1859 года было осуществлено по воле правящего класса Молдовы и Мунтении. Понятно, что в те времена народ, большинство которого составляло крестьянство, не участвовал в этой политической акции. Если посмотреть на исторические факты, акция насаждалась внешними силами и ее целью было создание геополитической структуры - причем не субъекта геополитики – в интересах мировых держав, которые соперничали тогда с Россией. Они хотели на этой территории создать географический барьер для России с целью ограничить распространение ее влияния на Балканы и Константинополь. Эти силы решили заменить прежнюю государственность запрутской Молдовы и Мунтении новой, которая ни под каким видом не представляла бы интересы народов этих стран. Искусственно созданное внешними силами так называемое современное Румынское государство не отвечало национальным идеям проживающих там людей.

Румынию превратили в колонию

- После французской революция1859 года, насажденной также внешними силами, во Франции произошло то же самое, что и в Румынии, созданной в том же году после так называемой малой унири.

По мнению историков, которые сделали свои выводы на основании документов, французская государственность была заменена на симбиоз, а народ перестал рассматриваться как объект истории, превратившись в нацию. Это означает отказ от исторических и культурных корней народа и его манкуртизацию. Так в XIX веке зародилась философия постмодернизма, которая по сути своей направлена на то, чтобы отучить человека осмысливать и анализировать происходящее, отрицая правду. Эталоном нации стал каждый человек в отдельности со своими доблестями и пороками. Людей отучили мыслить коллективно, превратив в легко манипулируемую массу. То же самое произошло в России в 1917 году, когда импортировали революцию.

На протяжении последних столетий капитализм все меньше проводил войны в геополитических целях. В ХХ веке лишь Первую мировую войну можно отнести к разряду таких войн. Все остальные имели цель переформатирование человека, зомбировать его и превратить в дикаря. Если ранее 80-85 процентов жертв войн составляли военные, то в ХХ веке ситуация диаметрально поменялась – большую часть жертв военных конфликтов составляли мирные люди. Исходя из этого можно сделать выводы, что целью было запугать людей, вынудить их согласиться на что угодно, лишь бы избежать бессмысленных массовых убийств.

Румынию, в том числе и запрутскую Молдову, мировые державы превратили в колонию, в которой только 17 процентов природных богатств, земель и лесов, принадлежит народу. В подобной ситуации о какой суверенности румынского народа можно говорить? Народ к тому же пострадал от массовых репрессий и депортаций не меньше молдавского, да еще в таких масштабах, о которых Сталин даже не мечтал?! Что осталось от суверенности субъектов региональной политики Молдавского государства и Цара Ромыняскэ, которые существовали 170 лет назад?! Разве что территория, населенная обнищавшими людьми, на которой правят мировые олигархические круги в своих личных корыстных целях.

Молдаванин Штефан чел Маре – самый авторитетный румын в Бухаресте

- Хотел бы отметить, что у наших соседей, в отличие от нас, в школьной программе отсутствует предмет «История Румынии». Так что, если предположить, что объединение произойдет, история Румынии у нас также не будет преподаваться.

Как показали опросы, неоднократно проведенные румынскими телеканалами, граждане соседней страны продолжают считать Штефана чел Маре самым великим румыном. Полагаю, что они правы. Не будем забывать, что сделал этот человек: консолидировал государственность молдаван и румын, укрепил Молдавское государство, боролся с попытками Венгрии и Польши навязать в этом регионе католическую веру. Он обратился к странам Европы с призывом помочь ему свалить колосса Османской империи. В ответ пришли лишь слова одобрения этих намерений. Не получив реальной помощи, Штефан убедил своего сына отправиться к туркам и преклониться перед ними. «Турки хотят от нас только часть денег, - аргументировал господарь свое решение. – В то же время католическая Европа хочет забрать у нас не только все деньги, земли, леса, но и отобрать наши души. Лучше быть вассалами турок, чем «друзьями» папской Европы».

Легализация проституции - единственная собственная инициатива Бэсеску

- Наивно полагать, что активной унионистской пропагандой в молдавских городах и селах экс-президент Румынии занимается по собственной инициативе из патриотических чувств.

Траян Бэсеску не способен действовать самостоятельно. Свою инициативу он проявил лишь один раз - когда предложил румынскому парламенту легализовать проституцию. Во всех остальных случаях он ничего не решил. Во время президентства Бэсеску в его служебном кабинете постоянно находился советник Менер - бывший гражданин Румынии, получивший американское гражданство, он поднимал телефонную трубку в отсутствие хозяина.

Абсурдно говорить о румынском самосознании Бэсеску и выдвижении собственных инициатив, направленных на пользу Румынии. В этом смысле очевидно, что унионистская вакханалия в Молдове развязана им с согласия действительных хозяев румын и вписывается в стратегию мировых олигархических сил, которые заканчивают создание окончательной вертикали мировой власти. Румынии, Молдове, как и любой другой стране, отводится своя роль в этой стратегии, целью которой является устранение последних помех на пути установления этой мировой диктатуры.

Американцы оставили открытой «калитку» для унири

- При вступлении Румынии в НАТО ее обязали подписать базовые договоры со всеми своими географическими соседями. Несмотря на ряд проблем, румыны подписали соответствующие документы со всеми странами, с которыми имеет общие границы, кроме Республики Молдова.

Между нашими странами до сих пор нет ни базового договора, ни трансграничного. Мировая финансовая олигархия просчитывает свою стратегию на много десятилетий вперед. То, что сегодня происходит в различных регионах, в том числе в нашей стране, было разработано не вчера или позавчера, а 50-70 лет назад. Исходя из этого, мы должны отдавать отчет в том, что не такая уж большая часть границы между нашими странами по Пруту не была легализована в соответствии с международными нормами сознательно, являясь частью стратегии мировых финансовых кругов в этом регионе.

Насколько реальна угроза войны в Молдове?

- Если мировая олигархия не откажется от идеи втянуть Россию в крупный военный конфликт на Украине, она постарается в Молдове поставить Россию перед выбором: либо потерять Приднестровье, либо защитить его военным путем. Во втором случае Молдова, безусловно, угрожает превратиться в театр военных действий.

В молдавском обществе мало кто отдает себе отчет в том, что в менталитете русских Приднестровье - символ русского мира и мировоззрения. Оппоненты нынешней российской власти осознают, что если они попытаются «проглотить» Приднестровье усилиями Молдовы или Румынии, то Кремль будет поставлен в ситуацию, когда придется сделать выбор между двумя путями, о чем я говорил ранее.

Попытки «приструнить» Приднестровье силовыми методами приведут к тому, что Россия вмешается в конфликт, встав на защиту граждан левобережья. Территория между Прутом и Днестром может превратиться в поле боевых действий. Это не будет локальная война возле Днестра, как это было в 1992 году. Это будет война по всей территории нашей страны. От ракет и бомб пострадают как Тирасполь, Бендеры и другие города левобережья, так и Кишинев, Каушаны, Новые Анены, прочие населенные пункты с правого берега Днестра. Понятно, что население нелояльно отнесется к намерениям НАТО развернуть войну на территории нашей страны.

Самой Румынии не нужны ни Молдова, ни Приднестровье. Вести себя так, как он ведет, Бухарест вынуждают те самые мировые олигархические круги, которые принципиально любыми путями хотят уничтожить Приднестровье в качестве русского форпоста. Унионисты видят восточную границу будущей великой Румынии на Днестре. Что произойдет в таком случае с Приднестровьем? Нетрудно предположить, что на эту территорию будет претендовать Украина, которой она принадлежала до 1940 года.

Тот факт, что унионисты готовы отказаться от Приднестровья, еще раз доказывает, что речь не идет о национальной идентичности и самосознании, поскольку на левобережье Днестра вплоть до Буга живет большое количество наших соотечественников. Следует отметить, что департамент по связям с румынской диаспорой министерства иностранных дел Румынии, который я считаю антирумынской структурой, более чем за два десятка лет своего существования не выделил ни одной бэнуцы для поддержки этичности проживающих от Днестра до Буга молдаван, которых они причисляют к румынам. Таким образом, национальная идентичность, которой прикрываются унионисты, просто лозунг, который используют для того, чтобы обмануть наивных и глупых людей, сделав их жертвами пропаганды.

Молдаване сохранили идентичность, «законсервировавшись» при русском царе

- Румыны после ряда «унирь» потеряли свою идентичность. Это касается и тех, чьи предки жили в Цара Ромыняскэ, и тех, чьи предки были из запрутской Молдовы. Молдаване между Днестром и Прутом сохранили свою идентичность, потому что при режиме русского царя после 1812 года «законсервировались» как этнос, как народ с единой верой и культурными ценностями. Присоединив Бессарабию к России, царь сохранил культуру, образование, религию молдаван, предоставив ряд привилегий и льгот.

В самой Румынии тем временем происходила денационализация. Она достигла такого уровня, что в 1918 года, когда румынские войска и чиновники пришли в Бессарабию, они не понимали местное население и были от этого в шоке. Они называли молдаван русскими большевиками, с которыми соответственно обращались как с предателями нации.

Николай МЕНЮК