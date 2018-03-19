Президент Молдовы Игорь Додон: Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды!

Глава молдавского государства поздравил российского коллегу с переизбранием.

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

"Как Президент независимой Республики Молдова, хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", - заявил Игорь Додон.

По его словам, Владимир Путин показал себя как большой друг Республики Молдова.

"При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России. Владимир Владимирович Путин продолжает, и, я уверен – продолжит лидировать в рейтинге лидеров зарубежных государств по всем опросам общественного мнения в Молдове. Знаю, что за Путина проголосовало подавляющее большинство граждан России, постоянно проживающих в Республике Молдова", - добавил глава молдавского государства.

Он добавил, что "Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами".

"Нам предстоит ещё очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и её Президентом. И я уверен: мы друг друга не подведём!" - подытожил Игорь Додон.