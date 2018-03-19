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Общество
Сильвия Раду: Отправлю вас на стажировку в Крикова
19.03.2018

Катастрофическое состояние дорог в столице указывает на коррумпированность ответственных лиц, заявила сегодня врио генпримара Кишинева Сильвия Раду на оперативном заседании муниципальных служб,  отмечает Noi.md.
Более того, Раду добавила, что отправит столичных дорожников на стажировку в Крикова, чтобы они научились, как нужно ремонтировать улицы и тротуары.

«На прошлой неделе я была в Крикова, меня удивило качество дорог и тротуаров. Я отправлю вас на стажировку в этот маленький городок, чтобы вы посмотрели, как должны быть выполнены работы. Я видела там прилегающие не асфальтированные дороги, но не было никаких ям, то есть это возможно, если есть желание и если не воровать», – подчеркнула Сильвия Раду.


 
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