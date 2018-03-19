Сильвия Раду: Отправлю вас на стажировку в Крикова

Катастрофическое состояние дорог в столице указывает на коррумпированность ответственных лиц, заявила сегодня врио генпримара Кишинева Сильвия Раду на оперативном заседании муниципальных служб, отмечает Noi.md.

Более того, Раду добавила, что отправит столичных дорожников на стажировку в Крикова, чтобы они научились, как нужно ремонтировать улицы и тротуары.

«На прошлой неделе я была в Крикова, меня удивило качество дорог и тротуаров. Я отправлю вас на стажировку в этот маленький городок, чтобы вы посмотрели, как должны быть выполнены работы. Я видела там прилегающие не асфальтированные дороги, но не было никаких ям, то есть это возможно, если есть желание и если не воровать», – подчеркнула Сильвия Раду.