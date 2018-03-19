Курс валют в Молдове: доллар продолжает шокировать

Молдавский лей продолжает начатую еще в прошлом году наступательную тактику. Официальный курс лея к доллару, установленный Национальным банком Молдовы на понедельник, 19 марта, составляет 16,5220 лея, к евро — 20,3684 лея. При этом, как по отношению к "американцу", так и к "европейцу" национальная валюта несколько укрепилась.

К слову, ровно год назад, 19 марта 2017 года, доллар стоил 19,7835 лея, а евро 21,2178 лея.

Эксперты неоднозначно относятся к укреплению национальной валюты. Одни видят в этом позитивный тренд, другие считают, что прибавляющий в весе лей сейчас невыгоден экономике Молдовы. Что касается прогнозов относительно поведения валютной пары лей/доллар, то некоторые эксперты полагают, что "американец" может упасть и ниже 16 леев. Впрочем, большинство экономистов сходятся во мнении, что доллар не вернется к докризисным показателям, когда он стоил 12 леев.

Больше всего курс валют беспокоит тех, кто живет за счет заграничных переводов, но находятся и те, кто рад ослаблению доллара, так как есть возможность купить валюту.