Ион Табырцэ: В ход пойдут все политтехнологии, черный пиар и избирательные спойлеры

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Ион Тэбырцэ рассказал о ситуации, связанной с досрочными выборами примара столицы, у кого, по его мнению, больше шансов победить на выборах в муниципиях Кишинэу и Бэлць, насколько важным будет 2018 год с политической точки зрения, и о ряде других важных аспектах.

T.: Как Вы оцениваете ситуацию в связи с досрочными выборами столичного примара?

И.Т.: Этот вопрос излишне политизирован. Все, что произошло в примэрии после ареста Киртоакэ довольно противоречиво и сомнительно. Доказательством тому сам вопрос проведения выборов. После отставки Киртоакэ в обществе бытуют сомнения о вероятности проведения этих выборов, потому что они не выгодны партии власти.

T.: У кого больше шансов победить на этих выборах?

И. Т.: На первый взгляд, избирательное уравнение в Кишинэу простое, потому что обычно голосование несет геополитический характер. На левом фланге полная ясность, потому что кандидат социалистов, кто бы это ни был, получит преимущество. На правом фланге все гораздо сложнее, потому что здесь нет явного политического фаворита. Заметно, что на правом политическом фланге ситуация зыбкая. Это и из-за того, что Андрей Нэстасе вышел на первый план, после чего ДПМ заявила о том, что не выдвинет своего кандидата. На правом сегменте еще ничего не ясно. С уверенностью можно сказать одно – в ход пойдут все политтехнологические приемы, черный пиар и партии-спойлеры.

T.:Насколько вероятно, что выборы примара провалятся из-за низкой явки избирателей?

И.Т.: Да, такие прецеденты в Кишинэу уже были. Я имею в виду выборы летом и осенью 2005 года, но не думаю, что сейчас так произойдет. Есть ряд причин: в последние годы город управлялся плохо и политический контекст в стране вынуждает людей активно участвовать в выборах.

T.: Кто, по Вашему мнению, обладает реальными шансами на победу в Бэлць? Имею в виду партии, а не конкретных кандидатов.

И.Т.: В Бэлць битва состоится между НП и ДПМ. У социалистов там мало шансов из-за противоречий между Ренато Усатым и Игорем Додоном. Сюрпризы могут прийти только с левого фланга. У правых в Бэлць шансов мало.

T.: В какой-то момент обсуждалось проведение парламентских выборов наряду с досрочными в Кишинэу и Бэлць 20 мая. Насколько хороша такая идея?

И.Т.: Это предложение социалистов и президента Додона было популистским. Такого рода предложения стали визитной карточкой президента. Оно даже не заслуживает обсуждения.

T.: Насколько важны досрочные выборы в Кишинэу и Бэлць с точки зрения предстоящих парламентских выборов?

И.Т.: Очень важны. Это два крупнейших города страны. Победа в них может предоставить власти доступ к админресурсам. Результаты досрочных выборов будут использованы кандидатами в качестве аргументов в предвыборной борьбе за депутатские мандаты.

T.: Как по-Вашему будут развиваться политические события в ближайшем будущем?

И.Т.: После досрочных выборов в Кишинэу и Бэлць все направят усилия на парламентские выборы. Эти выборы будут новым опытом для страны, потому что пройдут по смешанной системе. Кампания будет сложной и даже грязной. Посмотрим, удастся ли правым партиям победить тандем ПСРМ-ДПМ. Для правящей власти победа жизненно важна. Для социалистов важно сохранить лидерство на левом фланге, и на словах, прийти к власти. На словах, потому что для ПСРМ скорее, выгоднее находиться в так называемой оппозиции, нежели взять на себя ответственность управления страной. Эти выборы важны и для унионистов. Провал унионистов в год Столетия будет для них большим ударом.

T.: В общих чертах, насколько важным будет 2018 год для политической жизни страны?

И.Т.: Это жизненно важный год для демократического будущего Республики Молдова. От качества проведения парламентских выборов будут зависеть наши дальнейшие отношения с партнерами по развитию. Этот год может заложить начало реальным переменам в стране или стать годом провала в «серую зону» недемократического правления.