Лоукостер Flydubai возвращается на молдавский рынок

Flydubai — одна из самых популярных лоукост-авиакомпаний, обслуживающих международные рейсы на Ближнем Востоке и в Европе возобновляет рейсы из Кишинёва.

13-го марта 2018 года было подписанию двухстороннее интерлайн соглашение между авиакомпаниями “Air Moldova” и “Fly Dubai”. Подписанный договор предоставит возможность пассажирам путешествовать на основе одного единого билета по всем направлениям авиакомпаний “Air Moldova” и “Fly Dubai”.

Согласно условиям подписанного соглашения, каждая из сторон имеет право выписки билетов по направлениям друг друга. Данный тип сотрудничества гарантирует пассажирам удобные стыковки, и новые возможности путешествий.

Так к имеющимся 44 рейсам Air Moldova добавятся дополнительные 95 рейсов в страны Азии, Среднего Востока и Африки.

Широкая карта полетов авиакомпании “Fly Dubai” предоставляет пассажирам возможность посетить такие направления, как Таиланд, Шри Ланка, Танзания, Индия и т.д. используя инфраструктуру одного из самых больших и современных аэропортов Среднего Востока.

На данный момент, на сайте Air Moldova пока можно купить только билет на прямой рейс до Дубая, в списке Fly Dubai направление «Кишинёв» тоже ещё не появилось.

Fly Dubai начала выполнять полеты в Европу в 2010 году. Пассажиропоток flydubai между направлениями авиакомпании в Европе и Дубаем растет стремительными темпами.

Регулярные перелеты flydubai между Кишиневом и Дубаем уже осуществлялись в 2013 — 2015 годах, и были прекращены по экономическим причинам. Цена билета туда-обратно из Кишинева была всего 295€.