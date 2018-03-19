Андрей Нэстасе отреагировал на выдвижение ПСРМ Иона Чебана кандидатом в примары Кишинева

Демократическая партия стремится расколоть антиолигархический электорат, а назначение Иона Чебана в качестве кандидата на пост примара Кишинева - не что иное, как пыль в глаза, утверждает политик.

Заявления были сделаны для unimedia.info лидером Партии "Платформа Достоинство и правда" Андреем Настасе.

"После Сильвии Раду, вот и второй скоординированный элемент бинома Плахотнюк-Додон. Выдвижение Ивана Чебана - не более чем отчаянная попытка пустить пыль в глаза людей

В реальности, координатор стремится максимально рассеять и разбить антиолигархический электорат, чтобы во второй тур прошла фаворит олигархии Сильвия Раду и социалистический деятель Иван Чебан. Кто может нарушить их планы? Правильно, наши пробудившиеся, хорошо информированные кишиневцы, которые могут отличить пшеницу от шелухи и которые хотят иметь хорошо управляемый город, где хотелось бы жить", - прокомментировал он.

Unimedia.info также обратилась за реакцией к Партии "Действие и солидарность", однако пресс-секретарь ПДС Кристина Бужор заявила, что в среду, в рамках заседания формирования, прокомментируют ситуацию.

"В соответствии с уставными процедурами партии и положениями законодательства о выборах, Национальное постоянное бюро решило, что заседание Национального политического совета партии, на котором будет принято решение о выборах на должность генерального примара Кишинева, состоится в среду, 21 марта 2018 года", - отметила Кристина Бужор для unimedia.info.

Отметим, что 18 марта ПСРМ выдвинула Иона Чебана кандидатом на пост примара Кишинева.