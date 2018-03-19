В минувшие выходные более 100 человек получили травмы из-за гололеда

Более 100 человек в минувшие выходные обратились за скорой медицинской помощью после полученных в результате падения из-за гололеда травм.

Об этом сообщила сегодня замначальника Главного управления социальной помощи мун. Кишинэу Ирина Банова на еженедельном заседании служб столичной примэрии, передает moldpres.md

По ее словам, более 90 случаев произошли в субботу, еще 13 – в начале сегодняшнего дня.

Как уточнил корр. агентства пресс-секретарь Института скорой помощи Петру Кравец, в выходные дни в больницу обратились 23 человека, которые упали на скользкой дороге, двое из них были госпитализированы. «Больше всего пострадало пожилых людей, которые получили травмы при падении во дворах жилых домов или на улице», - сказал Кравец.

Пресс-секретарь Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Диана Блэнару проинформировала, что за последние 24 часа одному человеку в Сорокском районе потребовалась помощь в связи с переохлаждением.

Травматологи рекомендуют людям, особенно преклонного возраста, воздерживаться от прогулок при гололеде на дорогах и в сильные морозы. В случае падения и сильной боли в поврежденных частях тела следует попросить прохожих позвонить в службу 903. До приезда врачей нельзя ничего предпринимать, потому что любое дополнительное движение может усугубить состояние и еще больше травмировать.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый» код в связи с резким изменением погоды, который действует 17-22 марта.