Валериу Мунтяну рекомендовал Сильвии Раду начинать паковать багаж

Раздраженный тем фактом, что глава примэрии Сильвия Раду распорядилась о переустановке контейнеров для мусора на территорию жилых домов, кандидат от ЛП на пост примара Кишинева Валериу Мунтяну назвал ее решение катастрофой.

Мунтяну считает, что, в результате внедрения решения Сильвии Раду, внутри жилых домов будет грязь, неприятный запах и появятся крысы, сообщает unimedia.info.

"Возврат к установке контейнеров внутри жилых домов является катастрофой, потому что это будет полный беспорядок, появятся микробы, запах и особенно крысы", - отметил Мунтяну.

Более того, либерал попросил, не отправлять на "засолку" проект подземных платформ, который он предложил для Кишинева в бытность министром окружающей среды.

"Когда я был министром окружающей среды, я работал над проектом по сбору мусора в Кишиневе, который финансировал (текущий проект), благодаря которому в городе будет построена 1 000 крытых платформ для сбора отходов (уже было установлено 200) и пять подземных платформ сбора мусора (пилотный проект), по одному в каждом секторе города. Я говорю это, в том числе и для г-жи Раду, у которой есть только два месяца, чтобы узурпировать власть в примэрии Кишинева, но и для всей свиты, которую она привела, и сейчас импровизирует. Мусор с платформ сбора отходов нужно вовремя вывозить, в зависимости от емкости каждой точки сбора, а не в соответствии с общим графиком Autosalubritate, а контейнеры необходимо периодически мыть и дезинфицировать", - заявил Валериу Мунтяну.

Принимая во внимание тот факт, что идет избирательная кампания, кандидат от ЛП на кресло примара столицы призвал Сильвию Раду паковать свои чемоданы.

"У вас есть ровно два месяца", - сказал Мунтяну.

Отметим, что сегодня, 19 марта, в рамках заседания служб примэрии, Сильвия Раду потребовала, чтобы контейнеры были размещены "в шкафу".

"Это полное отсутствие санитарии. Когда мы дома, у нас есть корзина на кухне, спрятанная в шкафу. Это как положить корзину в середине дома. Концепция должна быть пересмотрена: должно быть удобно выбрасывать и удобно собирать. Это не нормально иметь контейнеры на каждом углу. Я не знаю, чья это была идея так установливать контейнеры. У нас в распоряжении есть месяц для проекта их перемещения", - подчеркнула Раду.

Мунтяну также не упустил из виду тот факт, что примар неправильно произносит некоторые термины.

"Я знаю, что трудно запомнить всю специальную терминологию, но правильно "платформа по сбору мусора" („platformă pentru colectarea gunoiului”), а не "панно" („panou”) или "плато" („platou”). Правильно "контейнер" "tomberon", а не „tombleron”, как вы говорите", - сказал Мунтяну.

Сильвия Раду еще не прокомментировала заявления Валериу Мунтяну.