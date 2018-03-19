В Кишинёве за Ксению Собчак проголосовало 30 человек

Граждане Российской Федерации, проживающие в Молдове, приняли активное участие в президентских выборах своей страны.

По данным Центральной избирательной комиссии России, на избирательном участке, открытом в Кишинёве при Российском центре науки и культуры, в выборах приняло участие 3646 человек, подавляющее большинство которых проголосовало за кандидата Владимира Путина – 94,37%. Второе и третье место по результатам голосования заняли кандидат от КПРФ Павел Грудинин (3,05%) и кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (0,93%), передает 1news.md

Примечательно, что скандально известная экс-ведущая «Дома-2» Ксения Собчак, которая позиционировала себя в качестве протестного кандидата, получила в Кишиневе всего лишь 30 голосов (0,8%). Ксения Собчак, как сообщает пресса, уже признала победу Путина, но расстроилась своим электоральным результатом. При этом в самой РФ за Ксению Собчак проголосовало несколько больше избирателей - 1,68%.

Что характерно, кандидат в президенты России Ксения Собчак в декабре прошлого года приехала в Кишинев с мастер-классом «Я – бренд». Экс-ведущая делилась с многочисленной публикой своей историей успеха, а также рассказывала, как наиболее эффективно создать, а потом раскрутить свой персональный бренд. Однако количество отданных за нее голосов свидетельствует, что в историю успеха Ксении Собчак Кишинёв не поверил.