Выборы 2018: Под знаком гражданской ответственности

Непогода в Молдове - обильный снегопад и гололёд - не помешала избирателям прийти на участки и исполнить свой гражданский долг :в минувшее воскресение граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории нашей страны смогли свободно избрать своего Главу Великого Государства!

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Республика Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие страны.

В Молдове было образовано 27 избирательных участков для голосования россиян, а в Казахстане — 25 таких участков. Это страны с наибольшим числом образованных участков.

Накануне выборов в Тирасполе состоялся общегражданский патриотический Форум «В будущее вместе с Россией». С ректором Тираспольского государственного университета Степаном Бериллом и его студентами я принял участие в этом грандиозном и знаменательном мероприятии.

Тысячи приднестровцев собрались на центральной площади города для того, чтобы продемонстрировать своё отношение к России и сопричастность к важному для страны событию – выборам Президента Российской Федерации, отметил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

«Выборы Президента Российской Федерации для Приднестровья – это маленький референдум. Люди показывают свое отношение к России, к российской миротворческой миссии, к помощи России.

Сегодняшняя акция тому подтверждение», - подчеркнул Вадим Красносельский на этой встрече, на которой он в очередной раз призвал всех приднестровцев - граждан России - проявить свою гражданскую ответственность и активность, и прийти 18 марта на участки для голосования, которых в этом году в Приднестровье было открыто 24, и сделать свой выбор.

«История Приднестровья неразрывно связана с российской историей. С екатерининских времен, при Российской империи, при Советском Союзе, при современной России мы идём вместе. Поэтому я призываю всех граждан Приднестровья, имеющих российское гражданство, прийти и сделать свой выбор», - и эти слова Вадима Красносельского нашли живой отклик в сердцах и душах приднестровцев .

Отвечая на вопрос, насколько активно приднестровцы будут голосовать на президентских выборах РФ, Красносельский в беседе с журналистами заметил, что «люди хотят быть сопричастны к истории великого государства», поэтому ожидается, что явка составит более высокий процент, чем на выборах в Госдуму 2016 года. Тогда свой выбор сделали почти 57 тысяч приднестровцев – граждан России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин в беседе с корреспондентом нашего еженедельника ещё раз поблагодарил приднестровские власти за помощь в работе в Тирасполе выездного консульского пункта российского посольства и за активное оказанное содействия в подготовке к выборам президента России.

«В последнее время со стороны недружественных сил раздаются голоса о том, что то ли Приднестровье охладело к России, то ли Россия охладела к Приднестровью. Это рассчитано на ослабление взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между нами. Наших недоброжелателей раздражает решающая роль России, которую она играет в молдо-приднестровском урегулировании, в обеспечении безопасности и стабильности в регионе». Ответом на такие «потуги наших недоброжелателей», и стала высокая активность живущих в Приднестровье российских граждан в избирательной кампании президента России", - подчеркнул Фарит Мухаметшин.

В Кишиневе избирательный участок по выборам Президента РФ открылся в новом здании Российского Центра науки и культуры.

С раннего утра сюда потянулись россияне волею судьбы, оказавшиеся в молдавской столице. Торжественно и радушно их встречали здесь члены избирательной комиссии, в которую вошли уважаемые люди , играющие активную роль в Русской общине Молдавии.

У всех избирателей было приподнятое праздничное настроение, ибо они верят , что вновь избранный Президент РФ продолжит начатое дело и приложит все свои усилия для налаживания традиционно доверительных долгосрочных и многогранных дружеских отношений между Россией и Молдовой, придаст им новый более активный импульс в деле поддержки российских соотечественников и русскокультурных граждан разных национальностей , проживающих в Молдавии на всех уровнях и во всех областях жизни.

Нельзя недооценивать историческую роль и влияния России в этом регионе Европы и оно должно оставаться таким же определяющим и значимым , как было до сих пор! Таковым было в основном напутствия всех россиян вновь избираемому Главе Российского Государства от тех , кто отдал за него свои голоса в этот день в городах и населённых пунктах на обоих берегах Днестра.

Роберт Западинский,

Заместитель Председателя Союза российских соотечественников и русскокультурных граждашн Республики Молдова,

Шеф Бюро федерального еженедельника "Российские Вести" в РМ