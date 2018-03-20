Станет ли Молдова "горячей точкой" в Европе?!

25 марта исполняется 100 лет со дня вхождения Молдовы в состав Румынии. Эта неоднозначная дата сегодня держит в напряжении все гражданское общество страны , социум которого разбит на несколько частей. В данном контексте он разделён на граждан,ратующих за сохранение государственности Республики Молдова и на тех, кто все эти годы открыто выступают за объедение края с "Великой Румынией - Родиной-матерью"!

Организаторы этих юбилейных мероприятий обещают вывести на улицу не меньше 100 тыс. человек. Эксперты уверены, что в предвыборный год унионистская кампания выгодна как проевропейскому правительству страны, так и постоянно конфликтующему с ним Президенту РМ господину Игорю Додону, выступающему за сближение с Москвой и критикующего идею вхождения Молдавии в состав Румынии.

В примэрии ( городском Совете ) Кишинева на прошедшей недели состоялось специальное заседание по поводу мероприятий, проведение которых запланировано на 25 марта.

В частности, унионисты намерены отметить этот день так называемого столетие со дня “унири” (объединения) масштабными манифестациями по всему городу. Одного места для этого им мало – сторонники объединения с Румынией потребовали предоставить в их распоряжение не только центральные улицы города, но и все парки и скверы столичного сектора Центр, а также Площадь Великого Национального Собрания.

Намерение унионистов возмутило сторонников сохранения государственности Молдовы, которые хотят провести 25 марта контрманифестации. В частности, патриотическая организация “Потомки Штефана” собирается организовать свою акцию в защиту страны перед памятником Штефана чел Маре. Мероприятия в поддержку государственности Молдовы подготовили и социалисты, которые намерены прийти в этот день на площадь Великого национального собрания, а также в сквер Кафедрального собора столицы для того, чтобы выразить свое мнение по поводу попыток некоторых унионистских организаций поставить под вопрос существование страны.

Стоит отметить, что примэрия (городской Совет) пока не приняла решение, кто займет 25 марта центральную площадь молдавской столицы, а также другие общественные места, затребованные организаторами мероприятий.

А что по этому поводу думают граждане Республики Молдова и политики, которые уже много лет "окучивают" эту тему в нашей стране? Какие доводы в поддержку или в отрицание данной тенденции выдвигают они, когда пытаются отстоять свои позиции по данному вопросу? Итак слово им:

Исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский :



"Считаю, что развитие темы унионизма выгодно и называющим себя прозападными властям, и пророссийскому Игорю Додону. Без поощрения властей принятие 109

населенными пунктами страны деклараций об объединении с Румынией было бы невозможно»

С учетом этого активизация унионистов дает властям возможность создать собственную повестку дня. Никакими успехами они похвастать не могут, поэтому ставка делается на геополитику. Это и прекрасный подарок социалистам, которые всю избирательную кампанию будут трубить об опасности унионизма и тем самым будут отвлекать избирателя от реальных проблем. В Молдавии есть сегмент избирателей, для которых вопрос объединения с Румынией важен. Но большинство населения все же стоит на позициях независимости и суверенитета. Предпосылок объединения с Румынией нет еще и потому, что к такому повороту не готовы ни крупные игроки, такие как США, ЕС и Россия, ни даже сама Румыния»!

Бывший идеолог ПКРМ, депутат молдавского парламента , историк Марк Ткачук :



" Я уверен, что в вопросе унионизма нет серьезной идеологии. Источник роста унионистских настроений на этот раз не какая-то волна воспоминаний о великой Румынии межвоенного периода, не рост румынского национализма. Нынешний унионизм — это унионизм граждан, потерпевших поражение в борьбе с властью, с собственным государством, которое сегодня ассоциируется не с суверенной страной, а с сотней политиков, захвативших и удерживающих власть. Унионизм — это неверие в перемены к лучшему, недоверие собственным госинститутам, это открытая гражданская капитуляция перед режимом, когда все способы перепробованы и остался единственный способ избавиться от режима — отказаться от государственности. Это всплеск прагматического унионизма отчаявшихся людей».

А в это время Либеральная партия - главный инициатор предстоящего события - потребовала, чтобы Парламент Молдовы собрался на заседание 27 марта и принял декларацию об объединении Молдовы и Румынии. Проект документа, по словам либералов, уже зарегистрирован в канцелярии парламента.



Как заявил на пресс-конференции 13 марта лидер ЛП Михай Гимпу, формирование уполномочило своих депутатов зарегистрировать декларацию об объединении Молдовы и Румынии в парламенте.



«Депутаты ЛП должны созвать 27 марта, в день столетия со дня объединения Румынии и Бессарабии, заседание парламента для того, чтобы принять декларацию об объединении как единственную возможность для восстановления исторической справедливости, вступления в ЕС и НАТО, гарантии свободы и процветания населения на левом берегу Прута», — заявил Михай Гимпу.



По словам политика, в случае отказа ЛП организует сбор подписей граждан в поддержку "унири". В самом документе, который был зачитан либералом Валерием Мунтяну, говорится, что «великое объединение 27 марта 1918 года не было отменено и действительно до сих пор, а объявление независимости Молдовы стало первым шагом для будущего объединения с Румынией…».



«Либеральная партия в соответствии со своей программой объявляет объединение с Румынией единственной возможностью восстановить историческую справедливость и войти в состав ЕС и НАТО», — говорится в декларации.



В то же время муниципальные власти разных населенных пунктов РМ подписывают символические декларации об объединении с Румынией (к 13 марта таких документов насчитывается 109). В ответ социалистическая партия и её сторонники инициировали подписание «промолдавских» деклараций, фактически открывая негласное соревнование по уровню поддержки на местах. При этом МИД Румынии заявил, что такие декларации не имеют юридической силы.

Согласно данным социологических исследований, против «унири» (объединения) выступают почти 70% жителей РМ.

Президент Молдовы Игорь Додон убежден, что объединения с Румынией никогда не произойдет, учитывая, что абсолютное большинство молдавских граждан решительно осуждает унионистские действия.

Чтобы его позиция была услышана, президентура уже разместила по всему Кишинёву банеры с антиунионистскими посланиями.

Чем завершится идеологическое противостояние между унионистами и социалистами и их сторонниками покажет время, а пока Кишеневцы живут в тревожном состоянии ожидания этого дня и с надеждой, что апрельские события 2009 года , когда мирные манифестации в Кишиневе перешла в силовое противостояние демонстрантов и полиции, не повторятся!

И последний штрих: почему столь внимательно экспертное сообщество наблюдает за предстоящим событием в Молдове?

Ответ на этот вопрос кроется за коренными последствиями, которые произойдут в случае , если Парламент РМ, действительно, выполнит требование унионистов! Произойдёт не только исчезновения Молдовы , как Государства, что повлечёт за собой процесс отделения Приднестровья и Гагаузии от Республики Молдова ,согласно Конституции РМ, но и самое главное - последует перекройка всех государственных границ в этом регионе Европы, что спровоцирует появление военного очага высокой напряженности с последующим втягиванием в него великих держав и стран- соседей! И тогда войны на берегах седого Днестра точно не избежать!

"Горячие и болевые точки" на планете , как известно, создают политики, а высокую цену за Спокойствие на земле платят миролюбивые граждане, втянутые ими в такие вот геополитические конфликты. Будем надеяться, что мы избежим этой печальной участи!

Роберт Западинский,

Шеф Бюро федерального еженедельника "Российские Вести" в Республике Молдова