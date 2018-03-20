ГНС призывает работодателей не выдавать зарплату „в конверте”, а работников – не принимать её

Государственная налоговая служба запускает кампанию по проверке экономических агентов, прибегающих к практике выдачи заработной платы „в конверте”, с использованием незадекларированного или частично задекларированного труда работников, передаёт IPN со ссылкой на главу одного из управлений ГНС Николету Немеренко.

Первый этап кампании стартует 20 марта и продлится три месяца. Он затронет 17 экономических агентов. „На основе применения критериев риска, ГНС обнаружила, что эти работодатели часто используют нелегальный, незадекларированный или частично задекларированный труд работников”, - пояснила на пресс-конференции представительница ГНС.

Этим работодателям будет предоставлена ​​возможность просмотреть отчёты о заработной плате, выданной ими своим сотрудникам, и надлежащим образом уплатить налоги. Если они не подчинятся этим требованиям, то окажутся в списке экономических агентов, которые будут проверены на втором этапе кампании. Второй этап начнётся в июне.

Николета Немеренко пояснила, что в случае занижения суммы причитающихся социальных взносов размер штрафа составляет двойной размер той суммы, которая была занижена, в случае же занижения суммы взносов обязательного медицинского страхования размер штрафа равен той сумме, которая была занижена. Помимо этого, за каждого человека, который работает в компании, не будучи трудоустроен официально, налагается штраф в размере от 210 до 300 условных единиц. Если обнаружено, что зарплаты выплачивались без полного их отражения в отчётности и документах бухгалтерского учёта, то юридическому лицу грозит штраф в размере от 1000 до 1500 условных единиц.

Пострадавшей стороной являются и работники, получающие зарплату „в конверте”. „Они рискуют лишиться права на получение медицинской помощи, на будущую достойную пенсию. И, конечно же, положение в компании человека, получающего зарплату „в конверте”, является очень непрочным”, - подчеркнула Немеренко.

Согласно данным ГНС, в 2017 году было выявлено 137 случаев выдачи зарплат „в конверте”.

Согласно проведённому исследованию, доля неофициально работающих лиц составляет в Молдове 36,35% от общего числа занятых. Наиболее высокий уровень незадекларированного труда зафиксирован в сельском хозяйстве, транспорте и промышленности.