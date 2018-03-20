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Общество
Молдаване предпочитают зарубежные СМИ или их продукцию на русском языке, исследование
20.03.2018

Большинство молдаван предпочитают зарубежные СМИ или их продукцию на русском языке. Более 90% респондентов опроса о развитии и предпочтениях в области средств массовой информации в Республике Молдова говорят, что могут понять все, или почти все, когда смотрят программы на русском языке. Результаты опроса, проведенного институтом IMAS по заказу Ассоциации по развитию и сотрудничеству, были представлены в рамках пресс-конференции в IPN.

По словам директора IMAS Дору Петруци, доля тех, кто предпочитает смотреть программы на румынском языке, возможно, молдавском, ниже. Если в случае выпусков новостей, дебатов и ток-шоу доля почти одинаковая в отношении источников на румынском языке в сравнении с источниками на русском языке, то в том, что касается фильмов и сериалов, выбор очень четко сделан в пользу программам на русском языке.

Более трех четвертей участников опроса предпочитают фильмы, дублированные на русском языке вместо оригинального текста, с субтитрами на румынском языке. Несмотря на то, что более 50% респондентов отмечают, что предпочитают программы местных телеканалов вместо зарубежных, за исключением новостных программ и ток-шоу, где предпочтительнее отечественный продукт, в отношении развлекательных, детских и спортивных передач, а так же фильмов и сериалов предпочтение отдается зарубежной продукции.

Респонденты выбирают любимые каналы в зависимости от языка, на котором транслируются передачи, и менее важно их воспитательное содержание, стиль, в котором представлены новости, ведущий и др. В течение недели, программы новостей являются наиболее популярными, в то время как в выходные дни предпочтение отдается фильмам и сериалам. В выпусках новостей людей больше всего интересуют социальные и политические новости.

Самыми популярными телеканалами являются: Prime TV, Jurnal TV, RTR Moldova/Россия, ProTV. Самыми любимыми радиостанциями являются: Radio Noroc, Radio Moldova, Radio Plai, Hit FM.

Опрос проводился на выборке из 1513 респондентов из 96 населенных пунктов, в возрасте старше 18 лет, с 9 февраля по 4 марта текущего года. Опрос был проведен при поддержке Швеции и Соединенных Штатов Америки.


 
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