Венецианская комиссия: не все изменения к лучшему

В рамках пленарного заседания от 16 – 17 марта, Венецианская комиссия подтвердила, в сотрудничестве с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) критическое заключение об изменениях, внесенных в избирательное законодательство Республики Молдова, передает IPN.

Более того, в обновлённом заключении подчеркнуто, что фундаментальное изменение Кодекса о выборах противоречит предыдущим рекомендациям. Добавив, что успешная избирательная реформа основана на, по крайней мере, соблюдение международных стандартов и рекомендаций, на широкий общественный консенсус и добросовестное применение законодательства, Венецианская комиссия и БДИПЧ отметили, что молдавские законодатели не учли рекомендации о невмешательстве в избирательные правила в нынешних политических условиях. Эксперты отмечают, что предстоит увидеть, как будет реализована смешанная система на предстоящих выборах.

Приветствуя конкретные меры поощрения партий для поддержки избрания женщин по одномандатным округам, а также снижение на 25% пожертвований на финансирование избирательных кампаний, тем не менее, международные эксперты настроены скептически относительно независимости комиссии, уполномоченной правительством для определения избирательных округов, а также в отношении того, что не предусмотрена система пересмотра границ избирательных округов, определение процедур против решений избирательных комиссий и против кандидатов.

Заключение напоминает об аналогичных ссылках, данных ранее попыткам молдавских властей радикально изменить избирательную систему. Как экспертиза к предложениям 2014 года, так и 2017 года выражает озабоченность по поводу введения смешанной избирательной системы вместо пропорциональной.

В другом контексте, Венецианская комиссия дала положительную оценку проекту закона о внесении изменений в ст. 42 Конституции Республики Молдова о праве граждан на объединение.