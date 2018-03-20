Сожаления Дмитрия Дьякова

В интервью для портала ТРИБУНА почетный председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Дмитрий Дьяков ответил на следующий вопрос: Каковы Ваши сожаления за 20 лет работы в парламенте?

«Конечно, сожалений много. В основном, они связаны с тем, что у нас никогда не было парламентского большинства, чтобы решать вопросы по собственному усмотрению, на благо Республики Молдова. Когда ты в составе коалиции и у тебя не так много мандатов, ты вынужден идти на компромиссы, уступки.

Эти уступки были довольно разумными, и нам удалось сохранить равновесие. Накопленный нами в 1998, 1999 и 2000 годах опыт позволяет нам сейчас в не менее сложной ситуации сохранять равновесие и пытаться консолидировать не только парламентское большинство, но и страну в целом», — заявил он.

На вопрос, насколько эффективен парламент нынешнего созыва, Дьяков ответил следующее: « Нынешний состав парламента и парламентское большинство довольно эффективны, потому что есть стабильность и они основаны на базе идей, ценностей и принципов, установленных уставом ДПМ».

Андриана Кептине