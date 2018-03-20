Катастрофой назвал Мунтяну «мусорную» инициативу Раду и посоветовал паковать чемоданы

Сильвия Раду распорядилась переустановить контейнеры для мусора на территорию жилых домов.

Высказанная сегодня, 19 марта, инициатива временной градоначальницы возмутила кандидата на пост генпримара муниципия Кишинев от Либеральной партии. Валерий Мунтяну назвал концепцию размещения контейнеров для мусора на территорию жилых домов катастрофой. По его мнению, результатом внедрения очередной инициативы врио генпримара будет грязь, неприятный запах и крысы.

- Возврат к установке контейнеров внутри жилых домов является катастрофой, потому, что это будет полный беспорядок, появятся микробы, запах и особенно крысы, - отметил Мунтяну.

Представитель либерала попросил не отправлять на «засолку» проект подземных платформ, предложенный им для Кишинева в бытность министром окружающей среды. Согласно этому проекту в городе должно быть построено 1 000 крытых платформ для сбора отходов (уже было установлено 200) и пять подземных платформ сбора мусора, по одному в каждом секторе города.

- Я говорю это, в том числе и для госпожи Раду, у которой есть только два месяца, чтобы узурпировать власть в примэрии Кишинева, но и для всей свиты, которую она привела, и сейчас импровизирует. Мусор с платформ сбора отходов нужно вовремя вывозить, в зависимости от емкости каждой точки сбора, а не в соответствии с общим графиком Autosalubritate, а контейнеры необходимо периодически мыть и дезинфицировать, - заявил Мунтяну.

В связи с началом предвыборной кампании за пост генпримара столицы либерал призвал Сильвию Раду паковать свои чемоданы.

- У вас есть ровно два месяца,пора паковать багаж, - добавил Мунтяну.

Помимо этого представитель либералов не упустил возможность укорить Раду в неправильном произнесении некоторых специальных терминов.

- Я знаю, что трудно запомнить всю специальную терминологию, но правильно «платформа по сбору мусора» (platformă pentru colectarea gunoiului), а не «панно» (panou) или «плато» (platou). Правильно «контейнер» - «tomberon», а не «tombleron», как вы говорите, - отметил Мунтяну.

Это уже не в первый раз, когда филологу по образованию Сильвии Раду указывают на ошибки в речи и произнесении терминов. Ранее группа молодых либералов решила преподать урок лингвистики врио генпримара столицы. Группа представителей молодежного крыла Либеральной партии провела флешмоб в здании примэрии Кишинева. Молодые люди попытались научить Сильвию Раду правильно выражаться, для чего передали ей импровизированный словарь, в котором были указаны ее ошибки в выражениях и их правильное звучание.