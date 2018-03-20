Замминистра иностранных дел России Карасин едет в Приднестровье

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Политика
Приднестровский регион замглавы внешнеполитического ведомства России посетит в рамках двухдневного визита в Молдову.
Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин посетит с рабочим визитом Приднестровье, сообщили корреспонденту Sputnik в приднестровском внешнеполитическом ведомстве. В Тирасполе его пребывание намечено на 21 марта.
Ранее Sputnik писал, что замглавы российского МИДа приедет в Молдову 20 марта с двухдневным визитом и у него запланированы встречи в Кишиневе.
Напомним, с руководством приднестровского региона дипломат уже встречался в 2018 году — в январе лидер Приднестровья Вадим Красносельский пребывал с визитом в российской столице.
Тогда собеседники обсудили ряд вопросов, в частности касающихся получения гражданства Российской Федерации, полисов медицинского страхования, применения материнского капитала на территории Приднестровья, а также потенциальных возможностей по активизации двустороннего взаимодействия России и Приднестровья на всех уровнях.
Ирина Ляхова
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