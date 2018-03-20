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Спорт
Албот сыграл в финале турнира Irving Tennis Classic
20.03.2018

Раду Албот сыграл в финале турнира Irving Tennis Classic серии Challenger, проводимого в США.

До финала в парном разряде он добрался вместе с австралийцем Эбденом Мэтью, передаёт IPN.

Пара Албот – Мэтью одержала три победы, уступив лишь дуэту Филипп Петцшнер (Германия) – Александер Пейа (Австрия), со счётом 2:6, 4:6.

Из борьбы в одиночном разряде Албот выбыл после первого же поединка, в котором он уступил американцу Джареду Дональдсону (49-й ракетке мира), со счётом 4:6, 6:7.


 
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