Спорт Албот сыграл в финале турнира Irving Tennis Classic Раду Албот сыграл в финале турнира Irving Tennis Classic серии Challenger, проводимого в США. До финала в парном разряде он добрался вместе с австралийцем Эбденом Мэтью, передаёт IPN. Пара Албот – Мэтью одержала три победы, уступив лишь дуэту Филипп Петцшнер (Германия) – Александер Пейа (Австрия), со счётом 2:6, 4:6. Из борьбы в одиночном разряде Албот выбыл после первого же поединка, в котором он уступил американцу Джареду Дональдсону (49-й ракетке мира), со счётом 4:6, 6:7.

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