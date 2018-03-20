Строительство газопровода Унгены-Кишинев начнется в июне. Об этом сообщил министр экономики Кирилл Габурич на встрече с главой миссии МВФ Беном Кельмансоном.

По словам министра, контракт с румынской компанией Transgaz правительство намерено подписать до конца марта. А сам газопровод он назвал фактором обеспечения энергетической безопасности страны.

Также на встрече говорили о новой методологии расчета тарифов на электроэнергию и программе ремонта дорог в селах. Бен Кельманском назвал проект амбициозным и заявил, что от этого выиграют все жители республики.