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Экономика
Строительство газопровода Унгены-Кишинев начнется в июне
20.03.2018

Строительство газопровода Унгены-Кишинев начнется в июне. Об этом сообщил министр экономики Кирилл Габурич на встрече с главой миссии МВФ Беном Кельмансоном.

По словам министра, контракт с румынской компанией Transgaz правительство намерено подписать до конца марта. А сам газопровод он назвал фактором обеспечения энергетической безопасности страны. 

Также на встрече говорили о новой методологии расчета тарифов на электроэнергию и программе ремонта дорог в селах. Бен Кельманском назвал проект амбициозным и заявил, что от этого выиграют все жители республики.


 
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