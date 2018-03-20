Главная государственная налоговая инспекция начала кампанию против неофициального трудоустройства. Продлится она три месяца. За это время по всей стране проведут проверки предприятий и организуют ряд информационных акций для работников.

"Санкции очень жёсткие. У экономических агентов 90 дней, чтобы проверить бухгалтерские отчеты и добровольно подчиниться законодательству", - сказала глава управления ГГНИ Николета Немеренко.

Как отмечают налоговики, с той части зарплаты, которую работники получают неофициально, не выплачиваются налоги, а значит, она не учитывается при начислении отпускных, больничных и пенсии.

В прошлом году было выявлен 137 случаев выдачи зарплаты в конверте. Общая сумма штрафов за нарушения составила 12 миллионов леев.