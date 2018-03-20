Фантазии правительства на тему пенсий: индексация – валоризация - актуализация

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Экономика
В среду кабмин рассмотрит проект постановления о повышении минимальной пенсии.
Минимальная пенсия будет установлена в сумме 1025 лей (в 2017 году - 961 лей).
Минимальные пенсии для инвалидов:
первой группы - 768,75 лей (в 2017-м - 675,02 лей),
второй группы - 717,50 лей (в 2017-м г - 651,84 лей),
третьей группы - 512,50 лей (в 2017-м - 459 лей).
Пенсии всех категорий с 1 апреля 2018 года будут проиндексированы на 9,35 процентов.
А как насчет валоризации?
Знать бы автора, того, кто изобрел это понятие!
Помните недавнее признание премьера насчет того, что, мол, не получилось с валоризацией пенсий? И всю вину свалил на формулу.
Кажется, что все-таки не формула виновата.
Министерство здравоохранениЯ, социальной защиты и труда предлагает изменения и дополнения к постановлению правительства №165/2017 об утверждении положения о порядке исчисления пенсий и о порядке подтверждения страхового стажа для назначения пенсий.
Предложения будут рассмотрены на очередном заседании правительства, в среду.
Предлагается внести следующие изменения.
Пенсионерам, вышедшим на пенсию в 2012-2013 годах, пенсии будут валоризировать с 1 апреля 2018 года.
Пенсионерам, вышедшим на пенсию с 2014-го по 31 марта 2017 года пенсии будут валоризировать с 1 октября 2018 года.
Формулы для расчетов менять не будут.
Коэффициенты валоризации застрахованного дохода за 1999-2016 годы тоже менять не будут. Они лишь дополняются коэффициентами для тех, кто вышел на пенсию в 2017 году.
Предлагается актуализировать (не увеличить!) кумулятивные коэффициенты индексации пенсий за период 1999-2017 годов.
Более значительно - для тех, кто вышел на пенсию в 1999-2001 годах.
Остальным пенсионерам этот коэффициент будут актуализировать совсем незначительно.
Перечень дополняется пенсионерами, вышедшими на пенсию в 2017 году, коэффициентом 1,066, вместо 1,0.
Для тех, кто выйдет на пенсию в 2018 году, - коэффициент 1,0. То есть ничего.
Утверждают, что новыми «благами» валоризации и актуализированными кумулятивными коэффициентами индексации пенсий смогут воспользоваться 142,3 тысячи пенсионеров по возрасту и 22,4 тысячи пенсионеров-инвалидов.
Кому и сколько актуализация прибавит к пенсии - не сказано.
И опять все пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1999 года, остаются за бортом валоризации.
Не от хорошей жизни у нас ежегодно умирают по 26 тысяч пенсионеров. Через несколько лет проблема с этой категорией старшего возраста пенсионеров сама по себе и разрешится.
Страшна другая цифра.
К 26 тысячам умирающих ежегодно пенсионеров прибавляется по около 12-13 тысяч не пенсионеров, то есть молодежи. Это люди, которые до пенсии уже никогда не доживут.
И головная боль власти с пенсионерами станет еще менее ощутимой.
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