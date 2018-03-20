Фантазии правительства на тему пенсий: индексация – валоризация - актуализация

В среду кабмин рассмотрит проект постановления о повышении минимальной пенсии.

Минимальная пенсия будет установлена в сумме 1025 лей (в 2017 году - 961 лей).

Минимальные пенсии для инвалидов:

первой группы - 768,75 лей (в 2017-м - 675,02 лей),

второй группы - 717,50 лей (в 2017-м г - 651,84 лей),

третьей группы - 512,50 лей (в 2017-м - 459 лей).



При этом будет учтено, что индекс потребительских цен в 2017 году был равен 6,6 процента, а средняя зарплата по экономике выросла на 12,1 процента.

Пенсии всех категорий с 1 апреля 2018 года будут проиндексированы на 9,35 процентов.

А как насчет валоризации?

Знать бы автора, того, кто изобрел это понятие!

Помните недавнее признание премьера насчет того, что, мол, не получилось с валоризацией пенсий? И всю вину свалил на формулу.

Кажется, что все-таки не формула виновата.

Министерство здравоохранениЯ, социальной защиты и труда предлагает изменения и дополнения к постановлению правительства №165/2017 об утверждении положения о порядке исчисления пенсий и о порядке подтверждения страхового стажа для назначения пенсий.

Предложения будут рассмотрены на очередном заседании правительства, в среду.

Предлагается внести следующие изменения.

Пенсионерам, вышедшим на пенсию в 2012-2013 годах, пенсии будут валоризировать с 1 апреля 2018 года.

Пенсионерам, вышедшим на пенсию с 2014-го по 31 марта 2017 года пенсии будут валоризировать с 1 октября 2018 года.

Формулы для расчетов менять не будут.

Коэффициенты валоризации застрахованного дохода за 1999-2016 годы тоже менять не будут. Они лишь дополняются коэффициентами для тех, кто вышел на пенсию в 2017 году.

Предлагается актуализировать (не увеличить!) кумулятивные коэффициенты индексации пенсий за период 1999-2017 годов.

Более значительно - для тех, кто вышел на пенсию в 1999-2001 годах.

Остальным пенсионерам этот коэффициент будут актуализировать совсем незначительно.

Перечень дополняется пенсионерами, вышедшими на пенсию в 2017 году, коэффициентом 1,066, вместо 1,0.

Для тех, кто выйдет на пенсию в 2018 году, - коэффициент 1,0. То есть ничего.

Утверждают, что новыми «благами» валоризации и актуализированными кумулятивными коэффициентами индексации пенсий смогут воспользоваться 142,3 тысячи пенсионеров по возрасту и 22,4 тысячи пенсионеров-инвалидов.

Кому и сколько актуализация прибавит к пенсии - не сказано.

И опять все пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1999 года, остаются за бортом валоризации.

Не от хорошей жизни у нас ежегодно умирают по 26 тысяч пенсионеров. Через несколько лет проблема с этой категорией старшего возраста пенсионеров сама по себе и разрешится.

Страшна другая цифра.

К 26 тысячам умирающих ежегодно пенсионеров прибавляется по около 12-13 тысяч не пенсионеров, то есть молодежи. Это люди, которые до пенсии уже никогда не доживут.

И головная боль власти с пенсионерами станет еще менее ощутимой.