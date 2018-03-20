Два человека погибли при взрыве гранаты в столичном магазине

|
|
...
|
Главная
В столичном магазине на перекрестке улиц Армянской и Матеевича прогремел взрыв. По имеющейся информации, погибли два человека и еще двое ранены.
На месте происшествия прибыли врачи, спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена, пишет publika.md.
По предварительным данным, один из покупателей отказался платить за сигареты и взорвал ручную гранату F1.
Среди погибших продавщица и один мужчина. От взрыва пострадали еще два человека, которые находились в магазине.
Обсуждение новости
|