Додон: Проблема Приднестровья может быть решена в течение нового срока Путина

Президент Игорь Додон считает, что проблема Приднестровья может быть решена в течение нового мандата президента РФ Владимира Путина. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью радио Europa liberă.

"Я очень надеюсь и верю, что есть шансы, чтобы на протяжении этого мандата решить одну из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся - проблема реинтеграции страны. Завершились выборы в России, до конца 2018 г. завершатся и в Молдове. И мы могли бы вступить в 2019 г. правой ногой, чтобы найти политическое решение приднестровской проблемы", - сказал Додон.

По его мнению, "на протяжении более двух десятилетий не было благоприятной политической конъюнктуры для этого, а сейчас она может сложиться".

"После президентских выборов в России и предстоящих парламентских выборов в РМ многое прояснится. Запад и РФ будут искать "истории успеха", точки соприкосновения в других странах, где они могут договориться. "Историей успеха" в отношениях между РФ и Западом может стать решение приднестровской проблемы. И я желаю этого, я прошу их включить нас в их двустороннюю повестку дня, чтобы помочь нам найти национальный консенсус, а не сталкивать нас лбами", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что для достижения успеха в приднестровском урегулировании, в первую очередь, нужен консенсус в Республике Молдова". "И консенсус не в виде 50+1 в парламенте, потому что это не решение. Нужен национальный консенсус, чтобы и левые, и правые пришли к компромиссу о том, что хотят решить эту проблему на определенных принципах. Принципы должны быть четко высказаны, и у нас в аппарате президента разработан такой проект. Что очень важно, там есть и нейтралитет, и другие важные для РМ вещи", - сообщил Додон.

По его словам, аппарат президента разработал свой проект, а правительство - свой.

"Нужен единый проект правительства, президента, парламента, чтобы вместе продвигать его. Будет это возможно до парламентских выборов - хорошо, а нет - обсудим после. Такой проект есть, и там не идет речь о федерализации", - подчеркнул президент.

Он считает, что такой проект должен обсуждаться и быть принят и в Приднестровье.

"Они пока против, и мы понимаем почему. Но положение вещей будет меняться. Не раскрывая скобки, скажу - в лучшую сторону", - отметил Додон.

Он также подчеркнул, что необходим международный консенсус среди участников формата "5+2".

"Это не будет решение России или США, или европейцев и т. д. Этого уже не может быть, все! Тот период прошел, когда в начале 2000-х, русские положили на стол свой план (Меморандум Козака - "И."), и все - соглашайтесь. Сейчас так не пойдет!", - заявил Додон.

Он приветствовал подписание ряда документов между Кишиневом и Тирасполем в последнее время.

"То, что случилось - это хорошо. Говорили, что это уступки со стороны Молдовы. Какая это уступка, если на выданных в Приднестровье дипломах об образовании будет ставиться печать Молдовы?! Это уступка со стороны Приднестровья. То же самое с регистрационными номерами для автомобилей. Мы их должны постепенно привести в общее пространство, это правильные шаги", - считает глава государства.

Отвечая на вопрос о выводе российских войск из Молдовы, он сказал, что неоднократно обсуждал этот вопрос в Москве.

"Я говорил и повторяю еще раз: в нейтральной стране не должны быть иностранные войска. И этот вопрос неизбежно будет решен по мере политического урегулирования приднестровского конфликта. Я твердо убежден, что как только мы найдем консенсус (по приднестровскому урегулированию - "И."), и эта проблема будет решена", - сказал Додон.

По его мнению, Россия до сих пор не выполнила свои обязательства по выводу войск и вооружения, так как "не была уверена в решении приднестровской проблемы".

"Все эти разговоры - что НАТО придет в Молдову, что НАТО скоро поставит границу на Днестре... Я понимаю и тех, и других. Один нас тянет в одну сторону, другой - в другую. Не надо так ставить проблему: "если вы не с нами, то вы против нас". Это не подходит для такой страны, как Республика Молдова. У нас традиционно - 50 на 50, и если кто-то пытается нас тянуть в одну сторону, то ситуация взрывается, как случилось и на Украине", - подытожил Додон.