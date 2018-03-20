Прибыль страховых компаний Молдовы в 2017 г. сократилась почти вдвое

Общая прибыль страховых компаний Молдовы до налогообложения в 2017 г. составила 65,4 млн. леев, сократившись примерно в 1,8 раза, или на 44,1%, в сравнении с 2016 г. (117 млн. леев).

Такие данные привело Национальное бюро статистики, отметив, что в прошлом году 13 страховых обществ страны получили прибыль в общем размере 112,4 млн. леев, а 7 страховых обществ понесли убытки примерно в 47 млн. леев, передает Noi.md.

В целом в 2017 г. доходы страховых обществ составили 2 млрд. 327,9 млн. леев и сохранились практически на уровне предыдущего года, в то время, как расходы выросли на 2,3% - до 2 млрд. 262,5 млн. леев.

В 2017 г. начисленные брутто-премии составили 1 млрд. 441,9 млн. леев, превысив на 4,5% начисленные брутто-премии за 2016 г. В то же время, выплаты страховых возмещений и компенсаций составили 491,2 млн. леев и снизились на 5,4% по сравнению с выплатами 2016 г.

В рамках общего страхования начисленные брутто-премии увеличились на 4,3% - до 1 млрд. 347 млн. леев, при этом, по страхованию здоровья показатель вырос на 9,7% - до 79,8 млн. леев, по страхованию автогражданской ответственности он повысился на 4,9% - до 688,8 млн. леев, по страхованию средств наземного транспорта (иного, чем железнодорожный) – CASCO – вырос на 9,2% - до 290 млн. леев, по другим видам общего страхования – увеличился на 2,7% - до 198,1 млн. леев. В рамках страхования жизни начисленные брутто-премии зарегистрировали рост на 6,5% - до 94,9 млн. леев.

В то же время, выплаты страховых возмещений и компенсаций по общему страхованию в 2017 г. составили 471,8 млн. леев, что 5,9% меньше показателя предыдущего года. При этом, по выплатам страховых возмещений и компенсаций по страхованию средств наземного транспорта (иного, чем железнодорожный) – CASCO показатель увеличился на 0,5% - до 159,2 млн. леев, по страхованию автогражданской ответственности – уменьшился на 13% - до 247,6 млн. леев, по страхованию здоровья – увеличился на 5,2% - до 28,5 млн. леев, а по другим видам общего страхования – вырос в 2 раза - до 23,6 млн. леев. В рамках страхования жизни выплаты страховых возмещений и компенсаций выросли на 7% - до 19,4 млн. леев