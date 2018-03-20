Плахотнюк дал понять, что у правых и ДПМ нет шансов на победу в Кишиневе

"Несколько месяцев назад некоторые партии (Партия действия и солидарности (PAS) и партия "Платформа достоинства и правды" (DA). - "И.") объявили о создании избирательного блока, но сейчас не могут договориться не только с демократами, но и между собой", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал во вторник на пресс-конференции после заседания руководства ДПМ, что "наблюдаются почти все те же ошибки правых сил, которые были допущены во время президентских выборов 2016 года, когда председатель PAS Майя Санду проиграла выборы, а президентское кресло досталось социалистам".

"Вместо ответа (на вопрос о месте и дате проведения переговоров по кандидатуре единого кандидата. - "И.") мы видим резкие заявления тех, кому было адресовано наше предложение (проевропейские партии - "И."). Самое плохое - это то, что они также выдвинули своих кандидатов, что снижает шансы каждого из них на попадание во второй тур", - считает Плахотнюк.

По его словам, опросы показывают, что у правых сил есть только один шанс на победу в выборах примара Кишинева - выдвижение единого проевропейского кандидата.

"Единый кандидат должен быть выбран на базе консенсуса или самого высокого рейтинга, подтвержденного результатами опроса общественного мнения", - сказал координатор правящей коалиции.

Плахотнюк возложил ответственность за возможный провал проевропейских сил на выборах 20 мая на правые партии, которые отказываются от сотрудничества с Демократической партией по вопросу выдвижения единого кандидата.

Партия "Платформа DA" еще в начале марта выдвинула своего председателя Андрея Нэстасе на выборы примара Кишинева, в PAS пока не выразили готовность поддержать Нэстасе в качестве единого кандидата.