Усатый: Если проиграем выборы в Бельцах - я прекращу свою политическую карьеру

Лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый заявил, что в случае поражения на местных выборах в Бельцах 20 мая, он прекратит свою политическую карьеру в Молдове.

Об этом он заявил во время прямой трансляции в социальной сети Facebook.

"Бельцы будут тестом, насколько нужны мы и наши идеи", заявил Усатый.

Политик поблагодарил всех, кто поддерживал партию и голосовал на выборах в Бельцах. "Мы переживаем не самые легкие времена, есть масса попыток повлиять на меня, на наших коллег, но я этого никогда не сделаю. Мы движемся вперед, готовимся к выборам. Что будет - увидим, ждать осталось недолго. От бельчан сегодня зависит не только город Бельцы, но и будущее страны", заявил Усатый.