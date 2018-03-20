Пострадавший при взрыве мужчина получил ранение в живот

68-летний мужчина, пострадавший в результате взрыва, произошедшего в столице сегодня, 20 марта, получил проникающее ранение в живот, гематому и кровоподтёки в лобной области, передаёт IPN.

Как сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, состояние пациента стабильно, он проходит осмотр в Департаменте неотложной медицины.

Взрывчатый боеприпас взорвался у выхода из продуктового магазина на перекрёстке улиц Арменяскэ и Матеевича в столице. Погибли два человека: мужчина, находившийся на улице, и покупатель, принёсший боеприпас с собой. Последний ранее был неоднократно судим. Личность погибшего на улице мужчины пока не установлена.