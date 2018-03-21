В Кишинёве проведут опрос на тему объединения с Румынией

Европейский социально-политический центр объявляет о начале социологических исследований, призванных оценить долю имеющих право голоса граждан, положительно или отрицательно относящихся к теме объединения Республики Молдова с Румынией. Задаваемый вопрос будет закрытым, с двумя возможными вариантами ответа: „ДА” или „НЕТ”.

На пресс-конференции в IPN председатель Европейского социально-политического центра Георге Костандаки призвал политические партии принять участие в этом проекте, правильным образом информируя своих сторонников. Первая часть исследования пройдёт в период с 1 по 14 апреля в муниципии Кишинёв и охватит всё население муниципия. Сеть операторов будет опрашивать граждан, идя от двери к двери. Параллельно с этим, начиная с 1 апреля, все желающие, имеющие прописку в муниципии Кишинёв, будут иметь возможность выразить своё мнение на основании удостоверения личности, в специальных палатках, установленных во всех секторах столицы, а также с помощью Интернета, посредством платформы www.decid.md. Предварительные данные будут видны в режиме реального времени.

Для информирования граждан об этих инициативах будут распространяться буклеты, будут размещены баннеры и рекламные щиты на городских перекрёстках, на остановках общественного транспорта и в других местах массового скопления людей, будут транслироваться ролики на телевидении и радио.

Во избежание поляризации двух лагерей, все участники дискуссии на тему объединения с Румынией приглашаются на нейтральную площадку, где как сторонники, так и противники этой идеи смогут демократическим образом высказать свои мнения и аргументы. Со второй половины апреля исследования продолжатся серией количественных и качественных исследований типа опрос. На этот раз, они будут проходить на основе репрезентативных выборок и фокус-групп.

Независимый эксперт и доктор социологии Андрей Думбрэвяну отметил, что целью призыва к политическим партиям принять участие в этом процессе является увидеть зрелость и эволюцию политической культуры. „Мы хотим видеть сильные аргументы, а не силу аргументов. Хотим увидеть то, каким образом люди и некоторые партии поняли эволюцию социальной, экономической жизни в Республике Молдова на протяжении более чем 25 лет независимости и суверенитета”, - добавил Андрей Думбрэвяну.

Европейский социально-политический центр заявляет о себе как о некоммерческой, неполитической организации, которая поддерживает и продвигает инициативы по развитию и улучшению социально-экономической и политической ситуации в стране.