Анатол Цэрану: Русские играют на стороне приднестровского региона

В рамках приднестровского конфликта, Российская Федерация играет на стороне приднестровского региона. Из-за позиции, которую занимает Москва, приднестровская проблема не была еще решена. Такое мнение высказал аналитик Анатол Цэрану в ходе передачи „Moldova în direct” на телеканале Moldova 1, передает IPN.

Аналитик считает, что общественное мнение в Европе, а так же внутри Республики Молдова основывается на том, что Россия не играет справедливо в политическом урегулировании в приднестровском регионе. И это настолько очевидно, что есть мало аргументов, которые могли бы опровергнуть этот тезис. „Русские действительно играют на стороне Приднестровья и из-за позиции, которую занимает Москва, приднестровская проблема не решена до сих пор. Это замороженный конфликт и не видно, как он может быть урегулирован”, - отметил Анатол Цэрану. По его словам, когда Россия пыталась активно вмешиваться в политическое урегулирование приднестровского конфликта, Молдова оказалась перед Меморандумом Козака, который является формулой разрешения конфликта категорически в ущерб интересам Республики Молдова.

Бывший член Объединенной контрольной комиссии Ион Ляху считает, что в рамках формата 5+2 необходимо решить только одну проблеуа – политическая проблема статуса приднестровского региона в политических, экономических и административных рамках Республики Молдова. Остальные проблемы дополняют главные. „Мы поставили лошадь позади повозки, мы сначала хотим решить все социальные, экономические и политические проблемы приднестровцев и в какой-то момент они скажут, что им что-то другое больше не нужно”, - сказал Ион Ляху.