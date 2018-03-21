Валериу Мунтяну: Если буду избран примаром, не буду стремиться в депутаты

Кандидат Либеральной партии на новых выборах в муниципии Кишинев Валериу Мунтяну утверждает, что, если будет избран на пост примара, не будет стремиться в депутаты после парламентских выборов этой осенью. Об этом он заявил в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

Валериу Мунтяну утверждает, что приходит в примэрию не на один год, как делают некоторые партийные лидеры, которые пытаются продвигать свои партии на парламентских выборах. „Я приду ровно до тех пор, пока будут иметь поддержку избирателей и жителей муниципия Кишинев, и до тех пор, пока будем в состоянии двигать ситуацию вперед. Заявляю это со всей ответственностью”, - сказал Валериу Мунтяну. Кандидат ЛП утверждает, что не будет стремиться в кресло депутата, если будет избран примаром.

Кандидат ЛП утверждает, что никогда в Кишиневе во втором туре выборов не попадали два кандидата левого фланга, коснувшись кандидата от ПСРМ Иона Чебана и Сильвии Раду, которая, как считается, имеет поддержку ДПМ. „Сильвия Раду является кандидатом левого толка по тому как говорит, как думает. Несомненно, является кандидатом левого толка”, - отметил Валериу Мунтяну.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что в Примэрии муниципия Кишинев должны быть сделаны в срочном порядке несколько вещей. Первый из них это структурная реформа, потому что в нынешнем виде ни одно предприятие не может работать в полной мере. Кроме того, в этих муниципальных предприятиях необходимо сделать аудит и многие из них должны быть приватизированы. Кроме того, должна быть обеспечена прозрачность процессов, потому что в настоящее время она отсутствует, считает Владислав Кульминский.

Новые выборы в муниципии Кишинев пройдут 20 мая.